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2020-05-18T09:32
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В Удмуртии хотят разобраться с бывшим арсеналом, где взрываются снаряды
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РИА Новости

В Удмуртии хотят разобраться с бывшим арсеналом, где взрываются снаряды

09:32 18.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкСамолет МЧС РФ тушит пожар над территорией бывшего военного арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии
Самолет МЧС РФ тушит пожар над территорией бывшего военного арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Самолет МЧС РФ тушит пожар над территорией бывшего военного арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии. Архивное фото
УФА, 18 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил правительству региона обратиться в профильные ведомства для разрешения ситуации с бывшим арсеналом, где с 2011 года не прекращают взрываться снаряды.
Последний случай детонации был зафиксирован в поселке Пугачево на вторых майских праздниках, к тушению привлекли авиацию, людей эвакуировали. Жители поселка жалуются в социальных сетях главе Удмуртии, что живут в постоянном страхе.
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"Охраны, которая обеспечивает безопасность на территории бывшего арсенала, недостаточно. Население собирает снаряды, и сдают потом на цветмет. Вот последний случай был, человек получил увечья. Я понимаю напряжение людей, как им жить. Введите в повестку дня, готовьте обращение в Минобороны, МЧС РФ и додавливайте, чтоб эту ситуацию разрешить", - поручил региональному правительству Бречалов в ходе аппаратного совещания.
Первое ЧП на территории бывшего арсенала произошло в июне 2011 года. В 2018 году из-за возгорания сухой травы также детонировали снаряды, было эвакуировано более тысячи местных жителей.
С 9 мая 2020 года спасатели тушили самолетом и вертолетами возгорание на территории бывшего арсенала в Пугачево, где происходила детонация взрывателей боеприпасов. Жители близлежащих к арсеналу домов и тяжелобольные были временно эвакуированы. Пожар полностью ликвидировали лишь 12 мая, общая площадь возгорания составила 40 гектаров.
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Александр БречаловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удмуртская Республика (Удмуртия)Происшествия
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