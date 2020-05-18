В Удмуртии хотят разобраться с бывшим арсеналом, где взрываются снаряды

Первое ЧП на территории бывшего арсенала произошло в июне 2011 года. В 2018 году из-за возгорания сухой травы также детонировали снаряды, было эвакуировано более тысячи местных жителей.

С 9 мая 2020 года спасатели тушили самолетом и вертолетами возгорание на территории бывшего арсенала в Пугачево, где происходила детонация взрывателей боеприпасов. Жители близлежащих к арсеналу домов и тяжелобольные были временно эвакуированы. Пожар полностью ликвидировали лишь 12 мая, общая площадь возгорания составила 40 гектаров.