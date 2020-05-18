В Екатеринбурге у сотрудников скорой помощи выявили коронавирус

"Регулярные плановые тестирования медработников позволили в разное время за последние дни выявить семь случаев заражения среди сотрудников подстанции N3 скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Они были незамедлительно изолированы, круг контактов определен и помещен под медицинское наблюдение", - сказали агентству в штабе.