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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T09:28
https://ria.ru/20200518/1571595073.html
В Екатеринбурге у сотрудников скорой помощи выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152354_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_01c716523e7b89441deea9622f0f5459.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге у сотрудников скорой помощи выявили коронавирус

09:28 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
Контейнер для биоматериала. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен у семи сотрудников одной из подстанций скорой помощи в Екатеринбурге, все заболевшие медики изолированы, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
"Регулярные плановые тестирования медработников позволили в разное время за последние дни выявить семь случаев заражения среди сотрудников подстанции N3 скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Они были незамедлительно изолированы, круг контактов определен и помещен под медицинское наблюдение", - сказали агентству в штабе.
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Там уточнили, что сейчас подстанция со 110 сотрудниками продолжает работу в штатном режиме с соблюдением всех норм безопасности.
По последним данным, в Свердловской области зарегистрирован 2731 случай заболевания COVID-19, шесть человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Свердловская областьЕкатеринбургОбщество
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