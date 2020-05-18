В Екатеринбурге у сотрудников скорой помощи выявили коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен у семи сотрудников одной из подстанций скорой помощи в Екатеринбурге, все заболевшие медики изолированы, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
"Регулярные плановые тестирования медработников позволили в разное время за последние дни выявить семь случаев заражения среди сотрудников подстанции N3 скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Они были незамедлительно изолированы, круг контактов определен и помещен под медицинское наблюдение", - сказали агентству в штабе.
Там уточнили, что сейчас подстанция со 110 сотрудниками продолжает работу в штатном режиме с соблюдением всех норм безопасности.
По последним данным, в Свердловской области зарегистрирован 2731 случай заболевания COVID-19, шесть человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.