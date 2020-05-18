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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T09:26
https://ria.ru/20200518/1571594942.html
В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569558491_0:147:1980:1260_1036x0_80_0_0_cb1e844234302ede59ee81a007543bc0.jpg
РИА Новости

В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны

09:26 18.05.2020
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© РИА Новости / Валентин Чебунин / Перейти в фотобанкВъезд в курортный район Патонг на Пхукете.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.
© РИА Новости / Валентин Чебунин
Перейти в фотобанк
БАНГКОК, 18 мая – РИА Новости. Более 2,6 миллиона человек в Таиланде накануне посетили торговые центры, рестораны и другие объекты, которые открылись в ходе второго этапа ослабления ограничительных мер из-за коронавируса, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"По данным интернет-платформы "Тхаи Чана" ("Таиланд победит"), более 2,6 миллиона человек по всей стране зарегистрировались вчера, в первый день открытия крупных объектов сферы торговли, общественного питания и обслуживания, в качестве посетителей торговых центров, ресторанов и магазинов", - сообщил пресс-секретарь.
"Все эти люди просканировали QR-коды заведений, которые они посетили, на входе в эти заведения, как этого требует инструкция платформы "Тхаи Чана", и таким образом передали информацию об этом в сеть. К сожалению, повторный скан, означающий, что зарегистрировавшийся посетитель покинул заведение, произвели только 1,8 миллиона человек", - добавил он, порекомендовав гражданам не забывать о повторном сканировании, которое необходимо для наиболее эффективной работы платформы.
Интернет-платформа "Тхаи Чана", введенная в эксплуатацию в воскресенье и состоящая из интернет-портала и приложения для смартфонов, которые разработали и запустили специалисты министерства цифровой экономики Таиланда, ставит целью сбор с помощью операторов объектов торговли, общественного питания и обслуживания, а также самих пользователей – посетителей этих объектов и дальнейшую передачу всем пользователям платформы точной и полной информации о количестве посетителей, уровне принимаемых мер эпидемиологической безопасности и уровне опасности заражения коронавирусной инфекцией в каждом заведении.
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Операторы объектов предоставляют всем посетителям QR-коды своего объекта для сканирования, а также обеспечивают соблюдение установленных мер безопасности и наблюдают за проявлением симптомов заболевания у посетителей. Посетители наблюдают за соблюдением мер безопасности в заведении. И у тех, и у других есть опция сделать свои наблюдения достоянием всех пользователей платформы.
Развернутая в полном объеме платформа рассчитана на то, чтобы точно указывать пользователям наличие свободных мест на каждом объекте с учетом мер социального дистанцирования, а также указать на объекты с наибольшей опасностью заражения. Лицам, зарегистрированным на платформе и оказавшимся в одном из отмеченных платформой опасных мест, предоставляется возможность бесплатно пройти тест на коронавирус.
В Таиланде 17 мая начался второй этап ослабления ограничительных мер. Открыты торговые центры, некоторые спортивные сооружения, рестораны и магазины потребительских товаров, строительных материалов, электроники и другие.
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На 18 мая в стране с начала пандемии заразился 3 031 человек, скончались 56, выздоровели 2 857 человек. В понедельник в Таиланде зарегистрированы 3 новых случая заражения. На лечении в больницах страны находятся 118 пациентов с COVID.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БангкокТаиландВ мире
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