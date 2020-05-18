В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны

БАНГКОК, 18 мая – РИА Новости. Более 2,6 миллиона человек в Более 2,6 миллиона человек в Таиланде накануне посетили торговые центры, рестораны и другие объекты, которые открылись в ходе второго этапа ослабления ограничительных мер из-за коронавируса, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"По данным интернет-платформы "Тхаи Чана" ("Таиланд победит"), более 2,6 миллиона человек по всей стране зарегистрировались вчера, в первый день открытия крупных объектов сферы торговли, общественного питания и обслуживания, в качестве посетителей торговых центров, ресторанов и магазинов", - сообщил пресс-секретарь.

"Все эти люди просканировали QR-коды заведений, которые они посетили, на входе в эти заведения, как этого требует инструкция платформы "Тхаи Чана", и таким образом передали информацию об этом в сеть. К сожалению, повторный скан, означающий, что зарегистрировавшийся посетитель покинул заведение, произвели только 1,8 миллиона человек", - добавил он, порекомендовав гражданам не забывать о повторном сканировании, которое необходимо для наиболее эффективной работы платформы.

Интернет-платформа "Тхаи Чана", введенная в эксплуатацию в воскресенье и состоящая из интернет-портала и приложения для смартфонов, которые разработали и запустили специалисты министерства цифровой экономики Таиланда, ставит целью сбор с помощью операторов объектов торговли, общественного питания и обслуживания, а также самих пользователей – посетителей этих объектов и дальнейшую передачу всем пользователям платформы точной и полной информации о количестве посетителей, уровне принимаемых мер эпидемиологической безопасности и уровне опасности заражения коронавирусной инфекцией в каждом заведении.

Операторы объектов предоставляют всем посетителям QR-коды своего объекта для сканирования, а также обеспечивают соблюдение установленных мер безопасности и наблюдают за проявлением симптомов заболевания у посетителей. Посетители наблюдают за соблюдением мер безопасности в заведении. И у тех, и у других есть опция сделать свои наблюдения достоянием всех пользователей платформы.

Развернутая в полном объеме платформа рассчитана на то, чтобы точно указывать пользователям наличие свободных мест на каждом объекте с учетом мер социального дистанцирования, а также указать на объекты с наибольшей опасностью заражения. Лицам, зарегистрированным на платформе и оказавшимся в одном из отмеченных платформой опасных мест, предоставляется возможность бесплатно пройти тест на коронавирус.

В Таиланде 17 мая начался второй этап ослабления ограничительных мер. Открыты торговые центры, некоторые спортивные сооружения, рестораны и магазины потребительских товаров, строительных материалов, электроники и другие.

На 18 мая в стране с начала пандемии заразился 3 031 человек, скончались 56, выздоровели 2 857 человек. В понедельник в Таиланде зарегистрированы 3 новых случая заражения. На лечении в больницах страны находятся 118 пациентов с COVID.