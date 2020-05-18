Из подтопленного поселка в Красноярском крае ушла вода

КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Вода ушла из подтопленного поселка Александровский Шлюз на северо-востоке Красноярского края, подтопленных домов уже не осталось, и ситуация стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Кас поднялся выше критического уровня (750 сантиметров) на 14 сантиметров, в результате чего оказались подтопленными 10 жилых домов поселка Александровский Шлюз на северо-востоке Красноярского края. У родственников были размещены 36 жителей, в том числе четыре ребенка. Ситуация в Александровском Шлюзе находилась на постоянном контроле губернатора и краевого правительства. Были приняты все меры, чтобы обеспечить безопасность проживающих там людей. На дежурстве в городе Енисейск находится вертолет Ми-8, 16 человек краевого учреждения "Спасатель" и два плавсредства.
"Сейчас уровень воды опустился ниже критического. Подтопленных домов нет, приусадебные участки освободились от воды. Мониторинг уровня воды в реке проводится в ежесуточном режиме специалистами гидропоста", - сказал собеседник агентства.
По словам заместителя главы краевого правительства Анатолия Цыкалова, на данный момент все реки в регионе вскрылись. Кромка льда на реке Енисей находится в районе города Дудинка. По его данным, паводок проходит в штатном режиме. Сил и средств для оперативного реагирования достаточно.