Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА

Согласно документации, заказчик ожидает поставки 192 аппаратов ИВЛ до 30 мая 2020 года. Модель аппаратов не указана.

"Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2019 года, (не бывший в употреблении, не восстановленный), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц", - говорится в техническом задании.