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2020-05-18T09:25
https://ria.ru/20200518/1571594847.html
Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277493_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c2100162f0faaf14478a8b166ede54ad.jpg
РИА Новости

Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА

09:25 18.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" заключила договор на поставку 192 аппаратов ИВЛ для учреждений Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в городах своего присутствия, следует из данных портала госзакупок.
"Поставка аппаратов искусственной вентиляции легких для материально-технического обеспечения организаций Федерального медико-биологического агентства ("ФМБА России") в городах присутствия госкорпорации "Росатом", - звучит объект закупки.
Сумма контракта составляет 547,2 миллиона рублей.
Согласно документации, заказчик ожидает поставки 192 аппаратов ИВЛ до 30 мая 2020 года. Модель аппаратов не указана.
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"Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2019 года, (не бывший в употреблении, не восстановленный), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц", - говорится в техническом задании.
Контракт был заключен 15 мая. Поставщик - ООО "Инжиниринговая компания ГЕОС", зарегистрированная в Москве.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил о том, что восемь работников атомной отрасли России скончались от коронавирусной инфекции за все время эпидемии. Всего, по словам Лихачева, за время эпидемии в отрасли было зафиксировано 403 случая коронавирусной инфекции. При этом "сложнейшая ситуация" с заболеваемостью сотрудников, по его словам, возникла в Сарове (Нижегородская область), но массового заражения удалось избежать. В Саров по контракту поставят 18 аппаратов ИВЛ.
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