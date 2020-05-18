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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T09:33
https://ria.ru/20200518/1571594748.html
В Москве еще 1423 пациента вылечились от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Москве еще 1423 пациента вылечились от COVID-19

09:22 18.05.2020 (обновлено: 09:33 18.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Московские врачи вылечили от коронавируса более 28 тысяч человек, за сутки в городе выздоровели ещё 1423 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1423 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 28913" - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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