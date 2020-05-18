В Москве еще 1423 пациента вылечились от COVID-19

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Московские врачи вылечили от коронавируса более 28 тысяч человек, за сутки в городе выздоровели ещё 1423 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1423 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 28913" - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.