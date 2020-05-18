В Перми попросили расширить круг медиков, получающих надбавки

ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники пермской станции скорой помощи попросили власти расширить круг медиков, которым положены "коронавирусные" надбавки.

"Неправильно, что доплаты положены только группам, которые контактировали с больными COVID . Мы все в зоне риска, так как заболевание почти в половине случаев протекает бессимптомно. Вы внесли раздор, решив, что раз один сотрудник проконтактировал с "ковидным" пациентом, то он несет дополнительный риск и ему положены надбавки, а другие не проконтактировали - и не несут", - заявил представитель части сотрудников "скорой" Перми на встрече медиков с министром здравоохранения Пермского края Оксаной Мелеховой.

По его словам, работники пермской станции скорой помощи видят в постановлении, по которому производили выплаты, дискриминацию. Главе ведомства порекомендовали обратить внимание на практику других регионов, где надбавки рассчитывались по более справедливому принципу.

"Я также заинтересована, чтоб доплаты прошли в полных объемах. До 22 мая через заведующих подстанций будет предоставлена информация о начислениях по всем постановлениям", - сказала министр здравоохранения.

Следующая встреча главы ведомства и сотрудников пермской станции скорой помощи состоится в понедельник, 25 мая.

Ранее прокуратура заявила, что медучреждениями Пермского края применялся неверный порядок расчета "коронавирусных надбавок" сотрудникам, ошибки были выявлены в четырех больницах. К ситуации также подключился региональный следственный комитет. Начата доследственная проверка после размещенной в СМИ информации, что стимулирующие выплаты фельдшера больницы в Соликамске составили 100 рублей за месяц. Указано, что женщина работала с двумя пациентами с COVID-19.

Региональные власти сообщали, что доплаты медработникам производятся по трем постановлениям. Федеральный документ № 415 предусматривает оплату помощи пациентам с COVID-19, а региональный № 206-п – дополнительно за помощь пациентам групп риска: прибывших из других стран и регионов, контактировавших с заболевшими, пациентам с пневмониями и ОРВИ.

Выплаты по федеральному постановлению № 484 положены 1138 медикам — за выполнение особо важных работ при лечении больных с коронавирусом – 25, 50 и 80 тысяч рублей, сумма зависит от категории медработника.

По постановлению № 415 выплаты распространяются на 1735 медиков, по постановлению № 206-п – на 2089 медиков и сотрудников скорой помощи, в том числе водителей. Ряду медработников полагаются выплаты сразу по нескольким документам. В результате в Пермском крае "коронавирусные" надбавки должны получить более двух тысяч медиков. Общая сумма доплат за работу в апреле составит 185 миллионов рублей.

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.