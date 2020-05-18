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2020-05-18T09:10
https://ria.ru/20200518/1571594416.html
Первые резиденты ТОР "Столица Арктики" создадут 1,5 тысячи рабочих мест
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РИА Новости

Первые резиденты ТОР "Столица Арктики" создадут 1,5 тысячи рабочих мест

09:10 18.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов Стела на въезде в Мурманск
 Стела на въезде в Мурманск
© РИА Новости / Павел Львов
Стела на въезде в Мурманск. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости, Светлана Задёра. Четыре первых резидента территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманской области создадут 1,5 тысячи рабочих мест, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
"13 мая создана первая территория опережающего развития в наших, так сказать "новых арктических регионах" (на Чукотке есть ТОР), то есть за пределами Дальнего Востока – "Столица Арктики" в Мурманской области. Туда войдут четыре якорных резидента с проектами строительства специализированной верфи, угольного терминала, терминала минеральных удобрений и международного культурно-делового центра. Реализация только этих первых проектов позволит создать 1,5 тысяч рабочих мест и привлечь около 127 миллиардов рублей частных инвестиций. Это только начало", — сказал министр.
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Ранее стало известно, что исполняющий обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов подписал постановление о создании территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманске. В перечне видов деятельности, для которых будет действовать особый правовой режим, числятся услуги в области добычи полезных ископаемых, все виды экономической деятельности в обработке древесины, производстве неметаллический минеральной продукции, металлургическом производстве.
Кроме того, в перечне значатся производство транспортных средств, ремонт машин и оборудования, строительство зданий, деятельность сухопутного, трубопроводного и водного транспорта, деятельность в области информационных технологий, операции с недвижимостью и многое другое.
Документом определено, что минимальный объем капитальных вложений резидентов территории опережающего развития в соответствующие виды деятельности составляет 500 тысяч рублей. На территории опережающего развития применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза и законодательством РФ.
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