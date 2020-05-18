Близкий сотрудник Иоанна Павла II поделился воспоминаниями о папе

ВАТИКАН, 18 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Иоанн Павел II приехал бы в Россию, если бы для этого визита существовали условия, заявил РИА Новости архиепископ Пьеро Марини, который на протяжении почти двух десятилетий был одним из близких сотрудников понтифика.

По случаю отмечаемого в понедельник 100-летия со дня рождения Иоанна Павла II монсеньор Марини поделился с агентством своими воспоминаниями об этом видном деятеле Римско-католической церкви, который в апреле 2014 года был канонизирован папой Римским Франциском.

Считается, что несбывшейся мечтой Иоанна Павла II осталась поездка в Россию. Его приезд в Советский Союз был практически невозможен. Правда, в рамках политики перестройки Михаил Горбачев стал первым советским лидером, совершившим официальный визит в Ватикан, где 1 декабря 1989 года он встретился папой Римским. Вскоре после этого, в марте 1990 года, между СССР и Ватиканом были установлены официальные отношения, имеющие дипломатический статус.

"Когда Горбачев впервые приехал к папе Римскому, в Советском Союзе происходили серьезные перемены, и это сделало возможным сближение между ними", - сказал 78-летний Марини, который сейчас возглавляет Папский комитет по международным евхаристическим конгрессам, а при Иоанне Павле II долгие годы был членом Папской семьи.

"Святой отец никогда не исключал ни одну страну из списка своих возможных визитов. Если бы условия для того, чтобы поехать в Россию существовали, он бы сделал это. Для него не было никаких ограничений", - подчеркнул архиепископ.

Краковский пастырь

"Сегодня нам надо почтить память этого святого. Это повод для того, чтобы поразмышлять о его жизни и деятельности, подумать над тем, почему он всегда считал своим долгом идти в любые общины, чтобы нести людям Евангелие. Нам нужно вновь обратиться к основам его жизни и задаться вопросом: "Кем он был и чему он нас учит сегодня?" По сути дела, каждый из нас призван задуматься над тем, каковы ценности, за которые он боролся как человек, христианин и епископ", - заявил Марини.

С будущим папой Римским Марини познакомился в 1973 году, когда в составе делегации Священной конгрегация богослужения он приехал в Польшу по приглашению конференции местных епископов.

"Мы объездили всю страну и приехали в Краков, архиепископом которого был Кароль Войтыла. Для меня он воплощал образ епископа, который дал нам Второй Ватиканский собор, – епископа, который всегда находится со своей общиной и служит вместе с ней", - вспоминает куриальный прелат.

"Дважды мне пришлось сослужить ему, причем один раз по случаю праздника святого Станислава, а второй раз в приходе краковского района Нова Хута. Там-то я воочию и увидел фигуру пастыря, который всегда близок людям. После мессы Войтыла оставался с верующими, беседовал с ними. И это происходило не только в храме, но и в краковском Епископском дворце, где он жил", - отметил собеседник РИА Новости.

По словам Марини, это первое впечатление о Войтыле, как о пастыре, который никогда не расстается со своей паствой, оказалось совершенно верным. Оно только укрепилось за долгие годы работы на посту главы Службы папских литургических церемоний, на который Иоанн Павел II назначил его в начале 1987 года.

В папской семье

Вступив в эту должность, которая соответствовала посту обер-церемониймейстера упраздненного в 1968 году Папского двора, Марини принял на себя ответственность за все вопросы, связанные с ватиканской литургией, и одновременно вошел в ближайшее окружение понтифика. Будучи членом Папской семьи, он получил возможность ежедневно общаться с Иоанном Павлом II и близко его узнать.

"Это был очень простой, очень спокойный и просветленный человек. И это его спокойствие передавались другим людям. Но, когда дело заходило о фундаментальных принципах, он был непреклонен. Как-то сам Святой отец сказал мне: "Я любезен, но если речь идет о принципиальных вещах, например, о защите прав человека, я меняюсь". Так оно и было. Достаточно вспомнить его слова о мафии во время поездки на Сицилию или его выступление против абортов, когда мы были в Польше", - отметил куриальный прелат.

Марини напомнил, что Иоанна Павла II часто называли "папой рекордов". При этом имелось в виду беспрецедентное количество совершенных им беатификаций и канонизаций, число стран, в которых он побывал, и саму продолжительность его понтификата.

"Для меня он был и останется очень близким человеком. Мне пришлось узнать его человеческую природу в каждодневном общении, когда мы с ним часто оставались вместе в ризнице перед богослужением, разговаривали, обменивались идеями. Он всегда был приветлив", - указал архиепископ.

Отвечая на вопрос, чувствовал ли он при жизни Войтылы, что имеет дело с будущим святым, Марини признался, что такая мысль посещала его всего несколько раз.

"Несмотря не все его "рекорды" и разговоры о том, что это великий деятель, я видел в нем, прежде всего, человека. Это был человек с великими идеалами, но в конкретике обычной жизни он просто вызывал большую симпатию", - заметил архиепископ.

"Хорошо помню, как он молился. Вечерами мы, люди из его свиты, собирались, чтобы немного развеяться после сложного дня, побыть вместе, поговорить. И пока мы разговаривали, зачастую мы видели, как папа идет в капеллу молиться. Он всем нам подавал пример молитвы. Иоанн Павел II стал первым папой, который открыл для всех верующих двери своей личной капеллы. Ведь до этого даже епископам было очень трудно помолиться вместе с папой в Ватикане. При нем же все, кто приезжали в Рим - от простого паломника до епископа - получили возможность это сделать", - подчеркнул Марини.

На разных континентах

Иоанн Павел II очень много путешествовал по миру. За годы своего понтификата он побывал на всех континентах за исключением Антарктиды, совершив 104 зарубежные апостольские поездки.

"Я сопровождал его в 76 поездках. Но при этом обычно мне приходилось совершать двойное путешествие, потому что на место надо было отправляться заранее, чтобы подготовить все к приезду понтифика", - рассказал Марини.

Архиепископ отметил, что прекрасно помнит первую зарубежную поездку, в которой он побывал вместе с Иоанном Павлом II. Это было путешествие в Южную Америку весной 1987 года по маршруту Уругвай-Чили-Аргентина. По его словам, это была "абсолютно уникальная поездка", прежде всего, из-за посещения Чили, где тогда у власти находился Аугусто Пиночет

"3 апреля мы были в Сантьяго, где в парке О`Хиггинс нужно было служить мессу. И вот в начале богослужения слева от нас что-то стало происходить. Там подожгли автомобильные покрышки, начались беспорядки. Опрокинули трибуну, где находились журналисты. В толпе сначала появилась полиция, а затем и броневики. Я даже опасался, что будут жертвы, но обошлось несколькими ранеными. Во всем этом было острое противоречие: мы служили мессу за примирение, а вокруг нас шли столкновения", - отметил архиепископ.

"В самом конце богослужения мы узнали, что нам придется подождать отъезда, потому что сопровождавшие нас полицейские спустились вниз и растворились в людской толпе. Я сказал об этом папе. Он остановился буквально на мгновение и произнес слова, ставшие потом знаменитыми: "Любовь сильнее".

Марини обратил внимание на то, что в самых неожиданных ситуациях папа Римский неизменно сохранял спокойствие. "Помню, в сентябре 1988 года мы летели из Ботсваны в Лесото, и самолет никак не мог приземлиться. В результате нам пришлось лететь в ЮАР. И вот мы прибыли в аэропорт Йоханнесбурга, где наш самолет окружили военные. Нам пришлось пробыть на борту еще три-четыре часа, пока не удалось организовать переезд в Лесото, куда мы отправились на автобусе. Но и тогда папа оставался совершенно спокойным. Отец Роберто Туччи (отвечавший за организацию апостольских поездок Иоанна Павла II – ред.) сказал мне тогда: "Это счастье, что у нас такой папа. Он всегда сдержан, не раздражается. В противном случае нам было бы нелегко урегулировать ситуацию".

Страсти в Палермо

Еще одной апостольской поездкой, которую Марини до сих пор не может забыть, стал визит в Сараево в апреле 1997 года. Тогда на пути папского кортежа были обнаружили мины. Но свита Иоанна Павла II еще в большей степени была обеспокоена физическим состоянием престарелого понтифика, у которого уже были серьезные проблемы со здоровьем.

Архиепископ вспоминает: "К сожалению, над местом богослужения не соорудили обычного для таких случаев навеса, точнее это было нечто виртуальное. А день выдался холодный со льдом и снегом. Когда мы подошли к алтарю, папу стала бить дрожь. Как вы знаете, у него была болезнь Паркинсона, но к тремору, характерному для этого заболевания, добавилась обычная дрожь от холода. Он подозвал меня к себе, сказал, что у него больше нет сил и попросил позвать Станислава (Дзивиша, который на протяжении почти 40 лет был личным секретарем Войтылы – ред.). Появился монсеньор Станислав и сказал, что службу нужно продолжать любой ценой. То и дело налетал ветер и принимался идти снег. Тогда я взял папу за руку, пытаясь просто передать ему частичку своего тепла… Когда месса закончилась, он сказал мне: "Видишь, мне пришлось ощутить боль и трудности, которые этот народ переживает уже многие годы".

Тайны провидения

По мнению Марини, последние годы жизни Иоанна Павла II, когда он был тяжело болен, являются примером для многих верующих. "Это был пример терпения и терпимости. Его страдания были видны всем и, конечно, мне тоже. И если раньше мы часто беседовали, то в последние годы он был опечален своей болезнью, и общаться мы стали намного меньше", - отметил собеседник РИА Новости.

Отвечая на вопрос о последнем "рекорде" Иоанна Павла II - его беспрецедентно быстрой канонизации, Марини сказал: "Я бы предпочел, чтобы процесс его канонизации шел обычным путем, до его начала должны были пройти как минимум пять лет после смерти понтифика".

"Однако большой энтузиазм верующих в отношении папы привел к тому, что все произошло досрочно. Так что это была быстрая беатификация и канонизация. Но это уже тайны Церкви и Провидения", - заключил архиепископ.