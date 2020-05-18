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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T09:05
https://ria.ru/20200518/1571594182.html
Отряд Минобороны прибыл в Красноярск для помощи в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Отряд Минобороны прибыл в Красноярск для помощи в борьбе с коронавирусом

09:05 18.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкКрасноярск
Красноярск
© РИА Новости / Виталий Безруких
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сводный отряд Министерства обороны прибыл в Красноярск для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны РФ.
"Военно-транспортная авиация ВКС завершила переброску личного состава, военной техники и имущества в Красноярский край для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что самолетами Ил-76 в Красноярск доставлены военная и спецтехника, более двух тонн медицинского имущества, среди которых респираторы, маски, перчатки и защитные костюмы.
"Колонна специальной техники совершает марш в район поселка Еруда Северо-Енисейского района для подготовки полевого лагеря и развертывания мобильного госпиталя. На пути следования военнослужащим в том числе предстоит выполнить задачи по переброске военной техники на пароме через реку Енисей", - добавляется в сообщении.
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Ранее в Красноярск прибыла первая партия самолетов Ил-76. Кроме того, железнодорожным транспортом были доставлены военные медики из Кемеровской области и мобильный отряд РХБ защиты Центрального военного округа (ЦВО) из Алтайского края.
Также сообщается, что для координации прибывших подразделений создана опергруппа управления штаба ЦВО.
Всего к выполнению задач привлечено более 200 военнослужащих, среди которых 77 врачей и младших медспециалистов, а также почти 100 единиц специальной военной техники.
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