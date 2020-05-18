Отряд Минобороны прибыл в Красноярск для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сводный отряд Сводный отряд Министерства обороны прибыл в Красноярск для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны РФ.

"Военно-транспортная авиация ВКС завершила переброску личного состава, военной техники и имущества в Красноярский край для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что самолетами Ил-76 в Красноярск доставлены военная и спецтехника, более двух тонн медицинского имущества, среди которых респираторы, маски, перчатки и защитные костюмы.

"Колонна специальной техники совершает марш в район поселка Еруда Северо-Енисейского района для подготовки полевого лагеря и развертывания мобильного госпиталя. На пути следования военнослужащим в том числе предстоит выполнить задачи по переброске военной техники на пароме через реку Енисей", - добавляется в сообщении.

Ранее в Красноярск прибыла первая партия самолетов Ил-76. Кроме того, железнодорожным транспортом были доставлены военные медики из Кемеровской области и мобильный отряд РХБ защиты Центрального военного округа ( ЦВО ) из Алтайского края

Также сообщается, что для координации прибывших подразделений создана опергруппа управления штаба ЦВО.

Всего к выполнению задач привлечено более 200 военнослужащих, среди которых 77 врачей и младших медспециалистов, а также почти 100 единиц специальной военной техники.