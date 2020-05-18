Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T08:54
https://ria.ru/20200518/1571593753.html
Новая Зеландия начала расследование в отношении лайнера Ruby Princess
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571066735_162:0:1545:778_1036x0_80_0_0_7fd330edd028652fb2c1202b5d8b00df.jpg
РИА Новости

Новая Зеландия начала расследование в отношении лайнера Ruby Princess

08:54 18.05.2020
326
© REUTERS / Philippine Coast GuardКруизный лайнер Ruby Princess, ставший одной из причин вспышки коронавируса в Австралии
Круизный лайнер Ruby Princess, ставший одной из причин вспышки коронавируса в Австралии
© REUTERS / Philippine Coast Guard
Круизный лайнер Ruby Princess, ставший одной из причин вспышки коронавируса в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что таможенная служба страны начинает расследование в отношении круизного лайнера Ruby Princess, чьи пассажиры и экипаж, вероятно, стали причиной вспышки нового типа коронавируса в Австралии, сообщает газета New Zealand Herald.
По данным СМИ, лайнер Ruby Princess во время круиза с 11 по 15 марта совершил несколько остановок в Новой Зеландии, в том числе в городах Данидин, Акароа, Веллингтон и Тауранга. По меньшей мере 16 случаев заболевания COVID-19 в новозеландском регионе Хокс-Бей связывают с остановкой Ruby Princess. После прибытия в австралийский Сидней пассажирам разрешили сойти на берег, несмотря на то, что многие плохо себя чувствовали.
Сидней
6 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
Лайнер Ruby Princess, где выявили COVID-19, пришвартовался в Австралии
Лайнер Ruby Princess пришвартовался в Сиднее 19 марта, а его пассажиры сошли на берег, не пройдя процедуры карантина. Почти каждый десятый случай заражения коронавирусом и более 20 смертей в Австралии могут быть связаны с этим судном. Ранее полиция штата Новый Южный Уэльс начала уголовное расследование, чтобы выяснить, знали ли организаторы круиза о случаях заболевания новым типом коронавируса на борту лайнера до его захода в порт Австралии.
В Новой Зеландии выявлены более 1,1 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 21 человек скончался.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
130000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джасинда АрдернНовая ЗеландияСиднейВеллингтон (город)В мире
Рекомендуем
Национальный флаг Украины
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Магазин компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
Apple заново открыла около ста магазинов по всему миру
Креветки
Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марок
Система кровообращения ног
В России придумали, как обновить больные сосуды с помощью гравитации
Стела на въезде в Мурманск
Первые резиденты ТОР "Столица Арктики" создадут 1,5 тысячи рабочих мест
Красноярск
Отряд Минобороны прибыл в Красноярск для помощи в борьбе с коронавирусом
Полицейский
В Башкирии подросток избил мужчину, вылившего воду на шумящих детей
Сезонные рабочие из Украины во время сбора урожая яблок в Польше
"Не читали, что подписали". Что украинцы говорят о евроинтеграции сейчас
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
"Ждите крупного обострения": куда войска США устремились из Ирака
Иоанн Павел II (второй) и Гарегин II (второй)
Близкий сотрудник Иоанна Павла II поделился воспоминаниями о папе
Женщины в защитных масках в очереди за бесплатным рисом в Ханое, Вьетнам
Во Вьетнаме более месяца нет зараженных коронавирусом внутри страны
Афганские военные в городе Газни
Талибы взяли ответственность за взрыв в провинции Газни
Вид на Гонконг
В заксобрании Гонконга произошла потасовка
Нефтяная качалка
СМИ: Саудовская Аравия и Кувейт остановят добычу нефти в нейтральной зоне
Пассажирский самолет
На понедельник запланированы вывозные рейсы из Болгарии и Таиланда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42На Филиппинах освободили более 18 тысяч заключенных на фоне коронавируса
09:41СК Белоруссии возбудил дело по факту ДТП с шестью погибшими
09:39На Украине выявили 325 случаев заражения коронавирусом
09:37На Курилах рыбаков посадили на карантин на судне
09:37Росгвардия закупит два рейдовых буксира для войсковой части в Керчи
09:35Во Вьетнаме более месяца нет зараженных коронавирусом внутри страны
09:34Apple заново открыла около ста магазинов по всему миру
09:33В Улан-Удэ нашли живыми пропавших двух детей
09:32В Удмуртии хотят разобраться с бывшим арсеналом, где взрываются снаряды
09:29В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1195
09:28В Екатеринбурге у сотрудников скорой помощи выявили коронавирус
09:28В России провели более 7,1 миллиона тестов на коронавирус
09:27В Ленинградской области возбудили дело после поджога дома XIX века
09:26Из Сербии вылетел еще один самолет с российскими военными
09:26В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
09:25Из подтопленного поселка в Красноярском крае ушла вода
09:25Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
09:22В Москве еще 1423 пациента вылечились от COVID-19
09:21В Перми попросили расширить круг медиков, получающих надбавки
09:19На Украине призвали переименовать страну в Русь
Лента новостейМолния