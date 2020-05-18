Новая Зеландия начала расследование в отношении лайнера Ruby Princess

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что таможенная служба страны начинает расследование в отношении круизного лайнера Ruby Princess, чьи пассажиры и экипаж, вероятно, стали причиной вспышки нового типа коронавируса в Австралии, сообщает газета New Zealand Herald.
По данным СМИ, лайнер Ruby Princess во время круиза с 11 по 15 марта совершил несколько остановок в Новой Зеландии, в том числе в городах Данидин, Акароа, Веллингтон и Тауранга. По меньшей мере 16 случаев заболевания COVID-19 в новозеландском регионе Хокс-Бей связывают с остановкой Ruby Princess. После прибытия в австралийский Сидней пассажирам разрешили сойти на берег, несмотря на то, что многие плохо себя чувствовали.
Лайнер Ruby Princess пришвартовался в Сиднее 19 марта, а его пассажиры сошли на берег, не пройдя процедуры карантина. Почти каждый десятый случай заражения коронавирусом и более 20 смертей в Австралии могут быть связаны с этим судном. Ранее полиция штата Новый Южный Уэльс начала уголовное расследование, чтобы выяснить, знали ли организаторы круиза о случаях заболевания новым типом коронавируса на борту лайнера до его захода в порт Австралии.
В Новой Зеландии выявлены более 1,1 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 21 человек скончался.
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