Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T09:29
https://ria.ru/20200518/1571593722.html
Предприниматели назвали самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569451775_0:0:2283:1284_1036x0_80_0_0_8c298b1493f9349b7e78f4ddd604e19f.jpg
РИА Новости

Предприниматели назвали самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли

08:51 18.05.2020 (обновлено: 09:29 18.05.2020)
8852
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске проходит мимо кафе в Москве, закрытого из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекци
Молодой человек в защитной маске проходит мимо кафе в Москве, закрытого из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекци
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса в России назвали отрасли, в наибольшей степени пострадавшие от последствий эпидемии коронавируса. Результаты соответствующего опроса компании "Мегаплан" опубликовал РБК.
Согласно полученным данным, 82,9 процента респондентов посчитали, что кризис в наибольшей степени сказался на ресторанной отрасли. При этом 61,6 процента опрошенных отнесли к пострадавшим индустрию моды и красоты, а 48,5 процента проголосовавших - производственную сферу.
Также участники опроса назвали отрасли, которые перенесут текущую ситуацию легче других. Среди них оказались IT-индустрия (81,5 процента голосов), телекоммуникационная отрасль (54,2 процента голосов), а также медицина (37,1 процента голосов).
В целом большинство проголосовавших (более 75 процентов) выразили мнение, что экономическая ситуация для них в ближайшем будущем ухудшится.
Всего в опросе приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2019
15 мая, 11:40Распространение нового коронавируса
Титов рассказал, какие меры поддержки наиболее востребованы у бизнеса
1045210
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЭкономика
Рекомендуем
Акватория порта в Севастополе
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Вид на Землю с МКС
Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к "нормальному ритму"
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Производство большегрузных самосвалов на заводе БелАЗ
"Билайн" протестирует сеть 5G на беспилотных БелАЗах на угольном разрезе
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Рост распространения коронавируса в России остановился
Руки матери и ребенка
Мамин или папин? Ученые выяснили, на кого из родителей дети похожи больше
Торги на фондовой бирже в Нью-Йорке
Американские миллиардеры готовятся к худшему и избавляются от акций
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн
"Мы пошутили": кто поставил портрет Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей
Перспективный тяжелый экраноплан А-050 Чайка-2
Американское издание рассказало о "морском монстре" из России
Медицинские работники в защитных костюмах
Почти две тысячи подмосковных медиков заразились коронавирусом
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
"Ждите крупного обострения": куда войска США устремились из Ирака
Нефтяная качалка
Мировые цены на нефть побили месячный рекорд
Система кровообращения ног
В России придумали, как обновить больные сосуды с помощью гравитации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42На Филиппинах освободили более 18 тысяч заключенных на фоне коронавируса
09:41СК Белоруссии возбудил дело по факту ДТП с шестью погибшими
09:39На Украине выявили 325 случаев заражения коронавирусом
09:37На Курилах рыбаков посадили на карантин на судне
09:37Росгвардия закупит два рейдовых буксира для войсковой части в Керчи
09:35Во Вьетнаме более месяца нет зараженных коронавирусом внутри страны
09:34Apple заново открыла около ста магазинов по всему миру
09:33В Улан-Удэ нашли живыми пропавших двух детей
09:32В Удмуртии хотят разобраться с бывшим арсеналом, где взрываются снаряды
09:29В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1195
09:28В Екатеринбурге у сотрудников скорой помощи выявили коронавирус
09:28В России провели более 7,1 миллиона тестов на коронавирус
09:27В Ленинградской области возбудили дело после поджога дома XIX века
09:26Из Сербии вылетел еще один самолет с российскими военными
09:26В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
09:25Из подтопленного поселка в Красноярском крае ушла вода
09:25Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
09:22В Москве еще 1423 пациента вылечились от COVID-19
09:21В Перми попросили расширить круг медиков, получающих надбавки
09:19На Украине призвали переименовать страну в Русь
Лента новостейМолния