Предприниматели назвали самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли

Молодой человек в защитной маске проходит мимо кафе в Москве, закрытого из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекци

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса в России назвали отрасли, в наибольшей степени пострадавшие от последствий эпидемии коронавируса. Результаты соответствующего опроса компании "Мегаплан" опубликовал Представители малого и среднего бизнеса в России назвали отрасли, в наибольшей степени пострадавшие от последствий эпидемии коронавируса. Результаты соответствующего опроса компании "Мегаплан" опубликовал РБК.

Согласно полученным данным, 82,9 процента респондентов посчитали, что кризис в наибольшей степени сказался на ресторанной отрасли. При этом 61,6 процента опрошенных отнесли к пострадавшим индустрию моды и красоты, а 48,5 процента проголосовавших - производственную сферу.

Также участники опроса назвали отрасли, которые перенесут текущую ситуацию легче других. Среди них оказались IT-индустрия (81,5 процента голосов), телекоммуникационная отрасль (54,2 процента голосов), а также медицина (37,1 процента голосов).

В целом большинство проголосовавших (более 75 процентов) выразили мнение, что экономическая ситуация для них в ближайшем будущем ухудшится.

Всего в опросе приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.