Нефть дорожает на 3-4% на надеждах на восстановление спроса

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник растут на 3-4% на оптимизме вокруг признаков восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов.

Цена на нефть WTI в понедельник растет более чем на 1 доллар за баррель, поднимаясь до самого высокого уровня с 17 марта, что поддерживается продолжающимся сокращением добычи и признаками постепенного восстановления спроса на топливо, поскольку все больше стран ослабляют ограничения, введенные для прекращения распространения пандемии коронавируса.