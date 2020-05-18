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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-18T08:41
https://ria.ru/20200518/1571593578.html
Нефть дорожает на 3-4% на надеждах на восстановление спроса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365295_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_61a5f15aa86684ef0b1803bf1a2bfd67.jpg
РИА Новости

Нефть дорожает на 3-4% на надеждах на восстановление спроса

08:41 18.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник растут на 3-4% на оптимизме вокруг признаков восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,35% - до 33,59 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,17%, до 30,75 доллара за баррель.
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Июньские фьючерсы на нефть марки WTI тем временем дорожали на 4,35%, до 30,71 доллара.
Цена на нефть WTI в понедельник растет более чем на 1 доллар за баррель, поднимаясь до самого высокого уровня с 17 марта, что поддерживается продолжающимся сокращением добычи и признаками постепенного восстановления спроса на топливо, поскольку все больше стран ослабляют ограничения, введенные для прекращения распространения пандемии коронавируса.
В США тем временем продолжает сокращаться количество буровых установок, что снижает опасения по поводу нехватки свободного места в нефтехранилищах.
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