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2020-05-18T08:41
https://ria.ru/20200518/1571593553.html
В Улан-Удэ пропали братья 10 и 11 лет
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РИА Новости

В Улан-Удэ пропали братья 10 и 11 лет

08:41 18.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Полиция Бурятии разыскивает двух несовершеннолетних братьев - 10 и 11 лет, которые в воскресенье днем в Улан-Удэ ушли гулять и до сих пор не вернулись, сообщили РИА Новости в республиканском главке МВД.
По данным полиции, дети гуляли на улице Заовражной.
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"Полиция искала братьев всю ночь, поиски продолжаются до сих пор", - сказала собеседница агентства.
В МВД приводят приметы разыскиваемых детей. Первый - европейской внешности, рост около 130 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие, был одет в серо-оранжевую мастерку, голубые джинсы и темно-синие мокасины. Второй - европейской внешности, рост около 120-125 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые, был одет в сине-бордовую мастерку, черные спортивные штаны с белыми лампасами, мокасины черного цвета и красную кепку.
Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении мальчиков, сообщить по телефонам: 8 (3012) 44-02-02, 8 (3012) 29-59-94 или 102 (112).
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