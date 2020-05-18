В Улан-Удэ пропали братья 10 и 11 лет

На Чукотке пропали два мальчика шести и семи лет

На Чукотке пропали два мальчика шести и семи лет

"Полиция искала братьев всю ночь, поиски продолжаются до сих пор", - сказала собеседница агентства.

В МВД приводят приметы разыскиваемых детей. Первый - европейской внешности, рост около 130 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие, был одет в серо-оранжевую мастерку, голубые джинсы и темно-синие мокасины. Второй - европейской внешности, рост около 120-125 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые, был одет в сине-бордовую мастерку, черные спортивные штаны с белыми лампасами, мокасины черного цвета и красную кепку.