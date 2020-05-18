Талибы взяли ответственность за взрыв в провинции Газни

Ранее телеканал сообщил, что инцидент произошел около 4.30 по местному времени (3.00 мск), террорист-смертник подорвал заминированную машину близ здания местного подразделения Национального управления безопасности (NDS) в афганской провинции Газни. В результате семь человек погибли, более 40 получили ранения.