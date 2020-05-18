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Талибы взяли ответственность за взрыв в провинции Газни
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РИА Новости

Талибы взяли ответственность за взрыв в провинции Газни

08:36 18.05.2020
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© AP Photo / Mohammad Anwar DanishyarАфганские военные в городе Газни
Афганские военные в городе Газни
© AP Photo / Mohammad Anwar Danishyar
Афганские военные в городе Газни. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за взрыв в провинции Газни на востоке Афганистана, в результате которого погибли семь человек и более 40 получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.
Ранее телеканал сообщил, что инцидент произошел около 4.30 по местному времени (3.00 мск), террорист-смертник подорвал заминированную машину близ здания местного подразделения Национального управления безопасности (NDS) в афганской провинции Газни. В результате семь человек погибли, более 40 получили ранения.
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Газни (провинция)АфганистанТалибанВ мире
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