В Таиланде 1 июля возобновятся занятия в школах

БАНГКОК, 18 мая – РИА Новости. Все школы Все школы Таиланда откроются и возобновят занятия 1 июля, заявил в понедельник министр образования Таиланда Наттхапхон Тхипсуван.

Выступление министра транслировал в выпуске новостей утром в понедельник таиландский государственный телеканал NBT

"Это решение окончательное, все школы страны вновь откроют двери 1 июля", - заявил министр.

"В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в том или ином регионе, мы будем в этом регионе принимать меры к ограничению распространения инфекции и, вероятно, снова переведем там школы на режим онлайн, если ситуация вновь станет угрожающей", - сказал Тхипсуван, добавив, что о возврате всей системы среднего образования страны на дистанционный режим в этом случае речь не пойдет.

Учебный год в Таиланде обычно начинается в мае и заканчивается в конце февраля. Каникулы между полугодиями обычно проходят с конца сентября по середину октября, "летние" каникулы – с начала марта по начало мая, в самый жаркий период календарного года.

В настоящее время все школы страны работают дистанционно, в режиме онлайн с использованием смартфонов и домашних компьютеров. Для учеников из семей, не имеющих смартфонов и компьютеров, работает специальный образовательный телеканал министерства образования Таиланда.

17 мая в Таиланде начался второй этап ослабления ограничительных мер, введенных в действие в связи с пандемией коронавирусной инфекции . Открыты торговые центры, некоторые спортивные сооружения, рестораны и магазины потребительских товаров, строительных материалов, электроники и другие.

По данным на 18 мая, в стране с начала пандемии заразился коронавирусной инфекцией 3 031 человек, скончались 56 человек, выздоровели 2 857. В понедельник в Таиланде зарегистрированы 3 новых случая заражения. На лечении в больницах страны находятся 118 пациентов с COVID-19.