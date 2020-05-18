Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T08:31
https://ria.ru/20200518/1571593316.html
В Таиланде 1 июля возобновятся занятия в школах
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749681_0:416:2901:2047_1036x0_80_0_0_2967cfe3dd0ea0ddc06ee12df88df3a7.jpg
РИА Новости

В Таиланде 1 июля возобновятся занятия в школах

08:31 18.05.2020
208
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на улице Пхукета
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета. Архивное фото
БАНГКОК, 18 мая – РИА Новости. Все школы Таиланда откроются и возобновят занятия 1 июля, заявил в понедельник министр образования Таиланда Наттхапхон Тхипсуван.
Выступление министра транслировал в выпуске новостей утром в понедельник таиландский государственный телеканал NBT.
Бангкок, Таиланд
07:58Распространение нового коронавируса
В Таиланде за сутки выявили три случая COVID-19
"Это решение окончательное, все школы страны вновь откроют двери 1 июля", - заявил министр.
"В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в том или ином регионе, мы будем в этом регионе принимать меры к ограничению распространения инфекции и, вероятно, снова переведем там школы на режим онлайн, если ситуация вновь станет угрожающей", - сказал Тхипсуван, добавив, что о возврате всей системы среднего образования страны на дистанционный режим в этом случае речь не пойдет.
Учебный год в Таиланде обычно начинается в мае и заканчивается в конце февраля. Каникулы между полугодиями обычно проходят с конца сентября по середину октября, "летние" каникулы – с начала марта по начало мая, в самый жаркий период календарного года.
В настоящее время все школы страны работают дистанционно, в режиме онлайн с использованием смартфонов и домашних компьютеров. Для учеников из семей, не имеющих смартфонов и компьютеров, работает специальный образовательный телеканал министерства образования Таиланда.
17 мая в Таиланде начался второй этап ослабления ограничительных мер, введенных в действие в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Открыты торговые центры, некоторые спортивные сооружения, рестораны и магазины потребительских товаров, строительных материалов, электроники и другие.
По данным на 18 мая, в стране с начала пандемии заразился коронавирусной инфекцией 3 031 человек, скончались 56 человек, выздоровели 2 857. В понедельник в Таиланде зарегистрированы 3 новых случая заражения. На лечении в больницах страны находятся 118 пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТаиландВ мире
Рекомендуем
Медик
В Германии за сутки зарегистрировали 342 случая заражения коронавирусом
Пассажирский самолет
На понедельник запланированы вывозные рейсы из Болгарии и Таиланда
Полицейский
В Башкирии подросток избил мужчину, вылившего воду на шумящих детей
Бангкок, Таиланд
В Таиланде за сутки выявили три случая COVID-19
Афганские военные в городе Газни
Талибы взяли ответственность за взрыв в провинции Газни
Автомобили скорой помощи
В ДТП под Курганом погибли двое детей и четверо взрослых
Креветки
Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марок
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.
В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
Национальный флаг Украины
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Вид на город Афины
Анархисты устроили беспорядки в Афинах и Салониках
Павильон корпорации Росатом
"Сколково" поддержит внедрение технологий "умного завода" в Росатоме
Дезинфекция территории контрольно-пропускного пункта Псоу на границе с Россией
МЧС Абхазии провело дезинфекцию территории на границе с Россией
Вид на Гонконг
В заксобрании Гонконга произошла потасовка
Нефтяная качалка
Нефть дорожает на 3-4% на надеждах на восстановление спроса
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
В России упростили правила транспортировки товаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42На Филиппинах освободили более 18 тысяч заключенных на фоне коронавируса
09:41СК Белоруссии возбудил дело по факту ДТП с шестью погибшими
09:39На Украине выявили 325 случаев заражения коронавирусом
09:37На Курилах рыбаков посадили на карантин на судне
09:37Росгвардия закупит два рейдовых буксира для войсковой части в Керчи
09:35Во Вьетнаме более месяца нет зараженных коронавирусом внутри страны
09:34Apple заново открыла около ста магазинов по всему миру
09:33В Улан-Удэ нашли живыми пропавших двух детей
09:32В Удмуртии хотят разобраться с бывшим арсеналом, где взрываются снаряды
09:29В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1195
09:28В Екатеринбурге у сотрудников скорой помощи выявили коронавирус
09:28В России провели более 7,1 миллиона тестов на коронавирус
09:27В Ленинградской области возбудили дело после поджога дома XIX века
09:26Из Сербии вылетел еще один самолет с российскими военными
09:26В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
09:25Из подтопленного поселка в Красноярском крае ушла вода
09:25Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
09:22В Москве еще 1423 пациента вылечились от COVID-19
09:21В Перми попросили расширить круг медиков, получающих надбавки
09:19На Украине призвали переименовать страну в Русь
Лента новостейМолния