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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T08:56
https://ria.ru/20200518/1571593225.html
В Приангарье за сутки выявили 97 случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570141770_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_63aa345ac8f5cdf6b4b14a104a869d23.jpg
РИА Новости

В Приангарье за сутки выявили 97 случаев заражения коронавирусом

08:29 18.05.2020 (обновлено: 08:56 18.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкРеанимобиль на территории Иркутской областной клинической больницы
Реанимобиль на территории Иркутской областной клинической больницы
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 18 мая – РИА Новости. Количество случаев коронавируса возросло в Иркутской области за сутки на 97, среди выявленных заболевших 39 – вахтовики, сообщает оперативный штаб региона.
"На 18 мая в Приангарье 698 инфицированных", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 601 заболевшем.
Сложная ситуация складывается в Усть-Куте - там за сутки добавилось 39 случая на производственных объектах Иркутской нефтяной компании. На территории месторождений, где выявлены заболевшие, введен карантин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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