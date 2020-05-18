В Приангарье за сутки выявили 97 случаев заражения коронавирусом

"На 18 мая в Приангарье 698 инфицированных", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.