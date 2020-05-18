В Приангарье за сутки выявили 97 случаев заражения коронавирусом

ИРКУТСК, 18 мая – РИА Новости. Количество случаев коронавируса возросло в Иркутской области за сутки на 97, среди выявленных заболевших 39 – вахтовики, сообщает оперативный штаб региона.
"На 18 мая в Приангарье 698 инфицированных", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 601 заболевшем.
Сложная ситуация складывается в Усть-Куте - там за сутки добавилось 39 случая на производственных объектах Иркутской нефтяной компании. На территории месторождений, где выявлены заболевшие, введен карантин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.