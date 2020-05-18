В Узбекистане выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

ТАШКЕНТ, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных Число выявленных инфицированных коронавирусом Узбекистане увеличилось еще на девять человек и достигло 2762, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции , выявили первый в республике случай COVID-19. В воскресенье число зарегистрированных случаев выросло до 2753, 12 пациентов скончались, 2247 выздоровели.

"По состоянию на 18 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2762", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В воскресенье всего было зафиксировано 15 новых случаев COVID-19, в субботу - 52.

По данным ведомства, из подтвержденных девяти новых случаев три выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа, еще шесть – у тех, кто находился на карантине.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновляется работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное сообщение между Ташкентом и регионами страны. Поэтапное смягчение условий карантина началось еще с 30 апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.