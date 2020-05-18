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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T08:26
https://ria.ru/20200518/1571593177.html
В Узбекистане выявили девять новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В Узбекистане выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

08:26 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на девять человек и достигло 2762, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В воскресенье число зарегистрированных случаев выросло до 2753, 12 пациентов скончались, 2247 выздоровели.
Контейнерная зона в Узбекистане
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Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 2753
"По состоянию на 18 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2762", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В воскресенье всего было зафиксировано 15 новых случаев COVID-19, в субботу - 52.
По данным ведомства, из подтвержденных девяти новых случаев три выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа, еще шесть – у тех, кто находился на карантине.
Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновляется работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное сообщение между Ташкентом и регионами страны. Поэтапное смягчение условий карантина началось еще с 30 апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТашкентФранцияУзбекистанВ мире
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