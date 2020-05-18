В ДТП под Курганом погибли двое детей и четверо взрослых

ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая – РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей на автодороге в Шесть человек, в том числе двое детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей на автодороге в Курганской области в воскресенье вечером, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД России по региону.

По данным полиции, ДТП произошло 17 мая около 22.25 (20.25 мск) на 15 км автодороги Куртамыш – Прорывное Куртамышского района. Столкнулись Renault Logan под управлением водителя 1962 года рождения и "ВАЗ-2114" под управлением водителя 1993 года рождения. Оба водителя - из Курганской области.

"В результате ДТП водители автомобилей, а также пассажиры автомобиля "ВАЗ-2114" - женщина 1997 года рождения и мужчина 1977 года рождения - от полученных телесных повреждений скончались на месте ДТП, два несовершеннолетних пассажира автомобиля "ВАЗ" при транспортировке в Куртамышскую центральную районную больницу скончались в автомобиле скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Ещё один несовершеннолетний пассажир отечественной легковушки - 7-летняя девочка - госпитализирована в отделение реанимации Куртамышской центральной больницы, уточняется в сообщении.