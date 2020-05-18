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Ядерные технологии
2020-05-18T08:20
https://ria.ru/20200518/1571593070.html
"Сколково" поддержит внедрение технологий "умного завода" в Росатоме
https://cdn22.img.ria.ru/images/150100/54/1501005492_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_95bff017c61ba365b445bad8bdbb6881.jpg
РИА Новости

"Сколково" поддержит внедрение технологий "умного завода" в Росатоме

08:20 18.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон корпорации "Росатом"
Павильон корпорации Росатом
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Павильон корпорации "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Фонд "Сколково" одобрил выделение гранта машиностроительному дивизиону госкорпорации "Росатом" холдингу "Атомэнергомаш" для внедрения системы мониторинга производственных мощностей на его предприятиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
"Система позволит обеспечить контроль за работой основного технологического оборудования в режиме реального времени, анализировать производительность и загруженность станков, а также будет оповещать о нештатных ситуациях", - пояснил представитель "Атомэнергомаша". Система будет внедрена на основных предприятиях холдинга в 2020-2022 годах.
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В рамках реализации проекта на 400 ключевых станков предприятий дивизиона установят специальные блоки и датчики, обеспечивающие контроль за их работой. Они будут непрерывно снимать показания с оборудования, фиксировать все события и накапливать собираемые данные для их автоматизированного анализа.
Также новая система позволит обеспечить, где это необходимо, контроль за соблюдением технологического процесса производства, контроль параметров телеметрии (температура, давление, нагрузка, вибрации и т.п.) при выполнении конкретных технологических операций, автоматизировать подготовку и контроль выполнения производственных заданий, а также другие функции. По сути, речь идет о создании базы для дальнейшей "цифровизации" производственных процессов.
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"Это важный проект, который позволит найти дополнительные внутренние резервы за счет оптимизации работы основного технологического оборудования, выравнивания производственных потоков, более равномерной загрузки станочного парка. Мы рассчитываем на увеличение цикла работы ключевого оборудования, что означает повышение скорости производственных процессов и производительности труда", - сказал РИА Новости директор департамента информационных технологий "Атомэнергомаша" Роман Токаренко.
Проект системы мониторинга ранее стал победителем конкурса проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе результатов внедрения сквозных цифровых технологий в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ", организованного Минкомсвязи. Как победитель конкурса, "Атомэнергомаш" получит грант, покрывающий до половины затрат на реализацию проекта.
АО "Атомэнергомаш" – крупнейшая по объемам производства и выручке энергомашиностроительная компания России. Она объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом.
Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного "острова" и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Технологии и оборудование "Атомэнергомаша" обеспечивают работу около 15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ в РФ и странах СНГ.
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Ядерные технологииСНГСколковоАтомэнергомашЭкономика
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