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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T08:40
https://ria.ru/20200518/1571593039.html
В Красноярск отправили военных для помощи в борьбе с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013902_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_106e2a2b721df03772107d2da43f6cfb.jpg
РИА Новости

В Красноярск отправили военных для помощи в борьбе с коронавирусом

08:19 18.05.2020 (обновлено: 08:40 18.05.2020)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 200 российских военнослужащих и 100 единиц специальной техники отправили в Красноярск для помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает Минобороны РФ.
Для этой цели ведомство привлекло военнослужащих 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения. Его подразделения, оснащенные специальной техникой и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией, с подмосковных аэродромов "Чкаловский" и "Кубинка" направили в Красноярск военно-транспортными самолетами ВКС. Военнослужащих привлекут для дезинфекции и иных санитарных мероприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края, сообщает министерство.
Всего к выполнению задачи привлечены более 200 военнослужащих, среди которых 77 врачей и младших медспециалистов, а также почти 100 единиц специальной военной техники, отмечают в оборонном ведомстве.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воздушно-космические силы РоссииКрасноярский крайКрасноярскОбщество
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