В Красноярск отправили военных для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 200 российских военнослужащих и 100 единиц специальной техники отправили в Красноярск для помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает Минобороны РФ.
Для этой цели ведомство привлекло военнослужащих 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения. Его подразделения, оснащенные специальной техникой и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией, с подмосковных аэродромов "Чкаловский" и "Кубинка" направили в Красноярск военно-транспортными самолетами ВКС. Военнослужащих привлекут для дезинфекции и иных санитарных мероприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края, сообщает министерство.
Всего к выполнению задачи привлечены более 200 военнослужащих, среди которых 77 врачей и младших медспециалистов, а также почти 100 единиц специальной военной техники, отмечают в оборонном ведомстве.
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