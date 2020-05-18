В Красноярск отправили военных для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 200 российских военнослужащих и 100 единиц специальной техники отправили в Красноярск для помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает Минобороны РФ.

Всего к выполнению задачи привлечены более 200 военнослужащих, среди которых 77 врачей и младших медспециалистов, а также почти 100 единиц специальной военной техники, отмечают в оборонном ведомстве.