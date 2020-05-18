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2020-05-18T08:17
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Минвосток разработает новые подходы к работе с партнерами из Китая
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РИА Новости

Минвосток разработает новые подходы к работе с партнерами из Китая

08:17 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости, Светлана Задёра. Взаимодействие с китайскими партнерами изменится после окончания пандемии, российское министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики разрабатывает новые подходы для более устойчивого сотрудничества, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Козлов.
"Через дальневосточные пункты пропуска сегодня пока ограничено перемещение граждан, это связано уже с эпидемиологической ситуацией в России. Но, безусловно, это временная мера. Изменится ли взаимодействие с китайскими партнерами после окончания пандемии? Думаю, что да. Сейчас мы видим, как в считанные дни привычная жизнь может измениться. Уже сейчас разрабатываются подходы, при которых сотрудничество будет еще более устойчивым", — сказал министр.
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По словам Козлова, взаимопомощь стран друг другу очень важна.
"Наша страна помогала КНР, когда там ситуация была непростая, затем Китай в свою очередь отправил в Россию гуманитарную помощь. Вот это и есть настоящие дружеские отношения, и мы ценим это", — отметил министр.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
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Дальний ВостокАрктикаАлександр КозловКитайОбщество
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