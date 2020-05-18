Минвосток разработает новые подходы к работе с партнерами из Китая

"Через дальневосточные пункты пропуска сегодня пока ограничено перемещение граждан, это связано уже с эпидемиологической ситуацией в России. Но, безусловно, это временная мера. Изменится ли взаимодействие с китайскими партнерами после окончания пандемии? Думаю, что да. Сейчас мы видим, как в считанные дни привычная жизнь может измениться. Уже сейчас разрабатываются подходы, при которых сотрудничество будет еще более устойчивым", — сказал министр.