Число случаев заражения коронавирусом в Якутии превысило 860

Врачи и пациентка в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19

ЯКУТСК, 18 мая – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Число зарегистрированных случаев коронавируса в Якутии выросло до 869, за последние сутки выявлен 41 новый случай, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.

Как отметили в оперштабе, за весь период в регионе выздоровели от коронавируса 274 человека.

"За сутки зарегистрирован 41 новый случай коронавируса, 9 человек выздоровели. 33 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Якутске , 6 - в Мирном , 2 - в Алдане . Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются", - рассказали в штабе.

Пять человек скончались, столько же пациентов находятся в инфекционной больнице Якутска в тяжелом состоянии. 156 человек в Якутске переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.

За минувшие сутки лаборатории республики обработали 2156 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 622 человека.