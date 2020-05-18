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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T08:15
https://ria.ru/20200518/1571592973.html
Число случаев заражения коронавирусом в Якутии превысило 860
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543475_0:157:3013:1852_1036x0_80_0_0_dfe1f37d83cd32ce6bd88df4be99d9af.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Якутии превысило 860

08:15 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациентка в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врачи и пациентка в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 18 мая – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Якутии выросло до 869, за последние сутки выявлен 41 новый случай, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
Как отметили в оперштабе, за весь период в регионе выздоровели от коронавируса 274 человека.
"За сутки зарегистрирован 41 новый случай коронавируса, 9 человек выздоровели. 33 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Якутске, 6 - в Мирном, 2 - в Алдане. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются", - рассказали в штабе.
Пять человек скончались, столько же пациентов находятся в инфекционной больнице Якутска в тяжелом состоянии. 156 человек в Якутске переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.
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За минувшие сутки лаборатории республики обработали 2156 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 622 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)АлданМирныйЯкутск
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