Число случаев заражения коронавирусом в Якутии превысило 860

ЯКУТСК, 18 мая – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Якутии выросло до 869, за последние сутки выявлен 41 новый случай, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
Как отметили в оперштабе, за весь период в регионе выздоровели от коронавируса 274 человека.
Пять человек скончались, столько же пациентов находятся в инфекционной больнице Якутска в тяжелом состоянии. 156 человек в Якутске переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.
За минувшие сутки лаборатории республики обработали 2156 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 622 человека.
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