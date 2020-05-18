В Германии за сутки зарегистрировали 342 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число заражений коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 342, скончался 21 инфицированный, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Накануне сообщалось о 583 случаях заболевания и 33 погибших за сутки.
Данные института в этот понедельник постоянно обновляются. В районе 5.30 мск медики сообщили только о двух новых случаях заражения коронавирусом за сутки и о том, что жертв COVID-19 за день зафиксировано не было. Через некоторое время суточное число заражений достигло 177, уточнил институт. По последним данным, за сутки заболело 342 человека.
С начала эпидемии в Германии выявлены 174 697 случаев COVID-19, 7935 инфицированных скончались, примерно 154,6 тысячи заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (45 507), Северном Рейне-Вестфалии (36 365) и Баден-Вюртемберге (34 000). В Берлине зафиксировано 6458 случаев заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.