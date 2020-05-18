В Германии за сутки зарегистрировали 342 случая заражения коронавирусом

Данные института в этот понедельник постоянно обновляются. В районе 5.30 мск медики сообщили только о двух новых случаях заражения коронавирусом за сутки и о том, что жертв COVID-19 за день зафиксировано не было. Через некоторое время суточное число заражений достигло 177, уточнил институт. По последним данным, за сутки заболело 342 человека.