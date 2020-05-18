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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T08:14
https://ria.ru/20200518/1571592931.html
В Германии за сутки зарегистрировали 342 случая заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377628_0:315:2772:1874_1036x0_80_0_0_f4ca9c8f269053b1224656022d0a258e.jpg
РИА Новости

В Германии за сутки зарегистрировали 342 случая заражения коронавирусом

08:14 18.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медик. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число заражений коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 342, скончался 21 инфицированный, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Накануне сообщалось о 583 случаях заболевания и 33 погибших за сутки.
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Данные института в этот понедельник постоянно обновляются. В районе 5.30 мск медики сообщили только о двух новых случаях заражения коронавирусом за сутки и о том, что жертв COVID-19 за день зафиксировано не было. Через некоторое время суточное число заражений достигло 177, уточнил институт. По последним данным, за сутки заболело 342 человека.
С начала эпидемии в Германии выявлены 174 697 случаев COVID-19, 7935 инфицированных скончались, примерно 154,6 тысячи заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (45 507), Северном Рейне-Вестфалии (36 365) и Баден-Вюртемберге (34 000). В Берлине зафиксировано 6458 случаев заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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