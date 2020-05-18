Анархисты устроили беспорядки в Афинах и Салониках

В Салониках в воскресенье вечером анархисты собрались на шествие в знак протеста против действий полиции днем ранее, когда полицейские разогнали собравшихся на площади Каллифеас молодых людей, применив светошумовые гранаты. Полиция заявила, что местные жители жаловались на постоянные сборища больших групп молодых людей и шум до утра.