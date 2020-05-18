В России упростили правила транспортировки товаров

"Мы наблюдаем последовательную работу коллег из Российской Федерации, направленную на снятие избыточных требований, которые ранее препятствовали взаимной торговле в ЕАЭС", - отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян, чьи слова приводятся в сообщении. "Теперь российские санитарные правила гармонизированы с нормами технических регламентов ЕАЭС", - подытожили в комиссии.