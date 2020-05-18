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2020-05-18T08:30
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В России упростили правила транспортировки товаров
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РИА Новости

В России упростили правила транспортировки товаров

08:30 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на участке трассы "Таврида" в Крыму
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия отменила требование о раздельной перевозке продовольственных и непродовольственных товаров, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"В Евразийском экономическом союзе упрощены требования при транспортировке продовольственных пищевых продуктов и непродовольственных товаров. Российская Федерация отменила требования о раздельной перевозке такой продукции на внутреннем рынке стран евразийской "пятерки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что требования к процессу перевозки пищевой продукции регулируются техрегламентом ЕАЭС, согласно ему, продукты и другие товары могут перевозиться вместе, но не должны влиять друга на друга. "Согласно техническому регламенту союза, перевозка различных групп продукции одновременно допускается. Однако необходимо обеспечить условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств пищевой продукции", - уточняет ЕЭК.
Таким образом, по мнению департамента функционирования внутренних рынков, российская сторона предъявляла дополнительные требования к процессу перевозки пищевой продукции.
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"Мы наблюдаем последовательную работу коллег из Российской Федерации, направленную на снятие избыточных требований, которые ранее препятствовали взаимной торговле в ЕАЭС", - отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян, чьи слова приводятся в сообщении. "Теперь российские санитарные правила гармонизированы с нормами технических регламентов ЕАЭС", - подытожили в комиссии.
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РоссияЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияЭкономика
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