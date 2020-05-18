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2020-05-18T08:03
https://ria.ru/20200518/1571592721.html
В Приморье возбудили два уголовных дела о контрабанде лесоматериалов
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РИА Новости

В Приморье возбудили два уголовных дела о контрабанде лесоматериалов

08:03 18.05.2020
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© Fotolia / Hoda BogdanПредприятие по переработке древесины
Предприятие по переработке древесины
© Fotolia / Hoda Bogdan
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Два уголовных дела о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 34 миллионов рублей возбуждены в Приморье, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, в 2019 году участник внешнеэкономической деятельности оформлял экспорт товара с территории Приморского края, используя для этого организацию, зарегистрированную на подставное лицо.
"На основании двух материалов проверки... (возбуждены - ред.) уголовные дела по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС - ред.) стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере... Стоимость лесоматериалов превысила 34 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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