В Москве в понедельник ожидаются кратковременные дожди

Вильфанд призвал не ждать потепления в Центральной России до конца недели

Вильфанд призвал не ждать потепления в Центральной России до конца недели

По словам синоптика, ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление до 15-16 часов будет понижаться, затем начнется повышение, минимальное значение составит 738 миллиметров ртутного столба.