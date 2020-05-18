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2020-05-18T08:03
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В Москве в понедельник ожидаются кратковременные дожди
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РИА Новости

В Москве в понедельник ожидаются кратковременные дожди

08:03 18.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Холодная облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Характер погоды в Москве и Подмосковье сегодня будет обусловлен прохождением холодного фронта тыловой части циклона. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха - 10-12 градусов, по области - от 8 до 13 градусов", - рассказал Синенков.
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По словам синоптика, ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление до 15-16 часов будет понижаться, затем начнется повышение, минимальное значение составит 738 миллиметров ртутного столба.
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