В Москве в понедельник ожидаются кратковременные дожди

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Холодная облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Характер погоды в Москве и Подмосковье сегодня будет обусловлен прохождением холодного фронта тыловой части циклона. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха - 10-12 градусов, по области - от 8 до 13 градусов", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление до 15-16 часов будет понижаться, затем начнется повышение, минимальное значение составит 738 миллиметров ртутного столба.