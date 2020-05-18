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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T07:58
https://ria.ru/20200518/1571592598.html
В Таиланде за сутки выявили три случая COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/155235/05/1552350581_0:242:3072:1970_1036x0_80_0_0_c1ab84e49af20c355244e04d978b1d94.jpg
РИА Новости

В Таиланде за сутки выявили три случая COVID-19

07:58 18.05.2020
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© Depositphotos / vichie81Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
© Depositphotos / vichie81
БАНГКОК, 18 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке, что в стране выявили еще 3 новых случая заражения коронавирусом, новых смертей от инфекции за сутки не было.
"Сегодня в Таиланде зарегистрированы 3 новых случая заражения, так же, как вчера. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он.
По его словам, все новые пациенты – граждане Таиланда. "Двое – женщина 29 лет и мужчина 55 лет – государственные служащие, живущие и работающие в Бангкоке, они заразились от ранее заболевших пациентов, учтенных статистикой заражений", - сообщил Висануйотхин.
Еще одна пациентка – женщина 27 лет, прибывшая в провинцию Прачинбури с острова Пхукет, где она заразилась коронавирусной инфекцией, добавил он.
Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 18 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3031, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему - 56, полностью выздоровевших – 2857. В больницах Таиланда на лечении, по его данным, теперь находятся 118 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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