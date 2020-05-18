В Таиланде за сутки выявили три случая COVID-19

БАНГКОК, 18 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь Центра по борьбе с Пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке , что в стране выявили еще 3 новых случая заражения коронавирусом, новых смертей от инфекции за сутки не было.

"Сегодня в Таиланде зарегистрированы 3 новых случая заражения, так же, как вчера. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он.

По его словам, все новые пациенты – граждане Таиланда. "Двое – женщина 29 лет и мужчина 55 лет – государственные служащие, живущие и работающие в Бангкоке, они заразились от ранее заболевших пациентов, учтенных статистикой заражений", - сообщил Висануйотхин.

Еще одна пациентка – женщина 27 лет, прибывшая в провинцию Прачинбури с острова Пхукет , где она заразилась коронавирусной инфекцией, добавил он.

Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 18 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3031, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему - 56, полностью выздоровевших – 2857. В больницах Таиланда на лечении, по его данным, теперь находятся 118 человек.