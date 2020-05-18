В Алтайском крае за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса

НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Сорок пять новых случаев Сорок пять новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Алтайском крае , общее число заболевших выросло до 970, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

На 18 мая общее число заболевших в крае - 970 человек, в том числе 126 детей до 17 лет включительно.

"Из общего количества - 20 тяжелобольных, семь из них подключены к аппаратам ИВЛ, 33 пациента - в средней степени тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме. Выписаны на сегодня 471 человек, из них за прошедшие сутки – 13", - сообщает штаб.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 55113 человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 5013 человек (в том числе три иностранных гражданина), снято с меднаблюдения 14494 человека.