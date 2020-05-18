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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T07:57
https://ria.ru/20200518/1571592563.html
В Алтайском крае за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса

07:57 18.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Сорок пять новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 970, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба региона, новые инфицированные выявлены в Барнауле – 21 человек, Заринске – 3, Рубцовске – 3, Тюменцевском районе – 3, Благовещенском районе – 3, Алейске – 3, Павловском районе – 2, ЗАТО Сибирском – 2, по одному случаю в Новоалтайске, Змеиногорском, Бурлинском, Мамонтовском, Ключевском районах", - говорится в сообщении.
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На 18 мая общее число заболевших в крае - 970 человек, в том числе 126 детей до 17 лет включительно.
"Из общего количества - 20 тяжелобольных, семь из них подключены к аппаратам ИВЛ, 33 пациента - в средней степени тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме. Выписаны на сегодня 471 человек, из них за прошедшие сутки – 13", - сообщает штаб.
Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 55113 человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 5013 человек (в том числе три иностранных гражданина), снято с меднаблюдения 14494 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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