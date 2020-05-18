В Алтайском крае за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса

НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Сорок пять новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 970, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба региона, новые инфицированные выявлены в Барнауле – 21 человек, Заринске – 3, Рубцовске – 3, Тюменцевском районе – 3, Благовещенском районе – 3, Алейске – 3, Павловском районе – 2, ЗАТО Сибирском – 2, по одному случаю в Новоалтайске, Змеиногорском, Бурлинском, Мамонтовском, Ключевском районах", - говорится в сообщении.
На 18 мая общее число заболевших в крае - 970 человек, в том числе 126 детей до 17 лет включительно.
"Из общего количества - 20 тяжелобольных, семь из них подключены к аппаратам ИВЛ, 33 пациента - в средней степени тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме. Выписаны на сегодня 471 человек, из них за прошедшие сутки – 13", - сообщает штаб.
Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 55113 человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 5013 человек (в том числе три иностранных гражданина), снято с меднаблюдения 14494 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.