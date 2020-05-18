МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Самозанятым москвичам вернут 495 миллионов рублей налогов за 2019 год, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

Ранее президент России Владимир Путин предложил в полном объеме вернуть самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.

"Сейчас в столице 275 тысяч человек зарегистрированы в качестве самозанятых. Город вернет самозанятым 495 миллионов рублей налогов, уплаченных в 2019 году", - говорится в сообщении.

Добавляется, что выплаты положены 194 тысячам самозанятых москвичей, заплативших в 2019 года налог на профессиональный доход, полученный на территории Москвы

"Статус самозанятого позволяет им делать это легально, платить налоги с дохода, как и другие представители бизнеса, и точно так же получить государственную поддержку и защиту в период кризиса. Озвученные президентом России меры позволят самозанятым гражданам существенно снизить налоговую нагрузку и использовать сэкономленные средства на сохранение бизнеса", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова