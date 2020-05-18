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2020-05-18T07:42
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Самозанятым москвичам вернут 495 миллионов рублей налогов за 2019 год
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РИА Новости

Самозанятым москвичам вернут 495 миллионов рублей налогов за 2019 год

07:42 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Самозанятым москвичам вернут 495 миллионов рублей налогов за 2019 год, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
Ранее президент России Владимир Путин предложил в полном объеме вернуть самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.
"Сейчас в столице 275 тысяч человек зарегистрированы в качестве самозанятых. Город вернет самозанятым 495 миллионов рублей налогов, уплаченных в 2019 году", - говорится в сообщении.
Добавляется, что выплаты положены 194 тысячам самозанятых москвичей, заплативших в 2019 года налог на профессиональный доход, полученный на территории Москвы.
"Статус самозанятого позволяет им делать это легально, платить налоги с дохода, как и другие представители бизнеса, и точно так же получить государственную поддержку и защиту в период кризиса. Озвученные президентом России меры позволят самозанятым гражданам существенно снизить налоговую нагрузку и использовать сэкономленные средства на сохранение бизнеса", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Добавляется, что сейчас вместе с с федеральными органами власти прорабатывается максимально упрощенный способ возврата ранее уплаченных средств.
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