В ДФО развернули почти 6,5 тысячи коек для больных COVID-19

"Сейчас в округе фактически развернуто 6468 койко-мест. Это - 158,41% от нормативных 4083. Аппаратами ИВЛ оборудовано 1043 койко-места. Кроме этого, дополнительно на случай эскалации ситуации с заболеваемостью коронавирусом медицинские организации в кратчайшие сроки за счет имеющихся фондов могут перевести на режим изоляции дополнительно еще 3840 койко-мест. По данным органов исполнительной власти субъектов округа, медицинские учреждения обеспечены тестами на 105,4% при запасе в среднем по округу на 21 день", — сказал министр.

По его словам, на Дальнем Востоке идет масштабная, кропотливая и при этом быстрая работа по предотвращению распространению коронавируса.

"Ведь от скорости зависит итог. Полная мобилизация всех федеральных и региональных структур. Каждую неделю мы под председательством вице-премьера-полпреда в ДФО Юрия Петровича Трутнева собираемся (по видеоконференцсвязи) и сверяемся с каждым дальневосточным регионом: чего не хватает, где надо усилиться, или наоборот все по плану. В случае необходимости оперативно помогаем субъектам. Скажу так: идеальных территорий не было, помогали всем", — отметил Козлов.