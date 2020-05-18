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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T07:35
https://ria.ru/20200518/1571592191.html
В ДФО развернули почти 6,5 тысячи коек для больных COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277046_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_92d5689cf80ccda4fc63336aa6bbf2c1.jpg
РИА Новости

В ДФО развернули почти 6,5 тысячи коек для больных COVID-19

07:35 18.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата в госпитале
Палата в госпитале
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Палата в госпитале
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости, Светлана Задёра. Почти 6,5 тысячи койко-мест развернуто в больницах Дальнего Востока для заболевших коронавирусной инфекцией, это в полтора раза больше федерального норматива, сообщил в интервью РИА Новости глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
"Сейчас в округе фактически развернуто 6468 койко-мест. Это - 158,41% от нормативных 4083. Аппаратами ИВЛ оборудовано 1043 койко-места. Кроме этого, дополнительно на случай эскалации ситуации с заболеваемостью коронавирусом медицинские организации в кратчайшие сроки за счет имеющихся фондов могут перевести на режим изоляции дополнительно еще 3840 койко-мест. По данным органов исполнительной власти субъектов округа, медицинские учреждения обеспечены тестами на 105,4% при запасе в среднем по округу на 21 день", — сказал министр.
По его словам, на Дальнем Востоке идет масштабная, кропотливая и при этом быстрая работа по предотвращению распространению коронавируса.
"Ведь от скорости зависит итог. Полная мобилизация всех федеральных и региональных структур. Каждую неделю мы под председательством вице-премьера-полпреда в ДФО Юрия Петровича Трутнева собираемся (по видеоконференцсвязи) и сверяемся с каждым дальневосточным регионом: чего не хватает, где надо усилиться, или наоборот все по плану. В случае необходимости оперативно помогаем субъектам. Скажу так: идеальных территорий не было, помогали всем", — отметил Козлов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр КозловДальневосточный ФООбщество
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