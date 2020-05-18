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2020-05-18T07:21
https://ria.ru/20200518/1571591999.html
Украинского экс-министра напугала "энергетическая экспансия" России
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РИА Новости

Украинского экс-министра напугала "энергетическая экспансия" России

06:05 18.05.2020 (обновлено: 07:21 18.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украина переживает новую попытку экспансии со стороны России, которая пытается захватить энергорынок страны при помощи дешевого электричества. Такое мнение в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" высказал председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков.
По утверждению эксперта, это выражается в готовности Москвы поставлять дешевую энергию с АЭС в Белоруссии после завершения ее строительства. Россия, полагает Плачков, готова поставлять энергию даже бесплатно, только чтобы уничтожить украинскую генерацию.
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Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть - на сентябрь-октябрь. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.
Российской стороной Минску выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере 10 миллиардов долларов. Кредитная линия открыта до 2035 года, еще 10% оплачивает белорусская сторона.
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Украина прекратила импорт электроэнергии из России в 2015 году. Однако позже Рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорами из России и Белоруссии. В декабре 2019 года Зеленский подписал изменения в закон "О рынке электрической энергии", которым запрещается импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. В то же время кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.
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РоссияСитуация на УкраинеСавик ШустерБелорусская АЭСМоскваМинскБелоруссияУкраинаВ мире
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