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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T07:18
https://ria.ru/20200518/1571591963.html
На Сахалине за сутки выявили шесть случаев COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

На Сахалине за сутки выявили шесть случаев COVID-19

07:18 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мая – РИА Новости. За сутки на Сахалине лабораторно подтвердили еще шесть случаев коронавирусной инфекции, число больных выросло до 57, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
"На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом. Сегодня их диагноз подтвердился лабораторно. Из всех прибывших только одна женщина – местная жительница, остальные – приезжие из других городов. Итого в Сахалинской области 57 случаев заражения, лечатся 28 человек, а выписано 29", - написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.
По информации оперштаба, четверо новичков инфекционного госпиталя в Долинске приехали в регион на путину. Двое – из Новосибирска, ещё двое – московским рейсом, трое из них – россияне, один гражданин Кыргызстана. Они прибыли на остров до введения цифровых пропусков, но прошли все необходимые медицинские исследования.
"Среди приезжих с коронавирусом и 10-летний мальчик, который прибыл на остров вместе с мамой с юга страны. Такая практика стала популярной у жителей других областей России – многие едут на Сахалин к родственникам "отсидеться" в спокойной эпидобстановке", - отметил в своем сообщении губернатор.
С 14 мая правительство Сахалинской области ввело цифровые пропуска, чтобы обезопасить область от незаконных работников. Въезд в островной регион закрыт для тех, у кого нет сахалинской регистрации, оформленных трудовых отношений или близких родственных связей с местными жителями.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ЛимаренкоСахалинОбщество
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