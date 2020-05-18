На Сахалине за сутки выявили шесть случаев COVID-19

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мая – РИА Новости. За сутки на За сутки на Сахалине лабораторно подтвердили еще шесть случаев коронавирусной инфекции , число больных выросло до 57, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.

"На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом. Сегодня их диагноз подтвердился лабораторно. Из всех прибывших только одна женщина – местная жительница, остальные – приезжие из других городов. Итого в Сахалинской области 57 случаев заражения, лечатся 28 человек, а выписано 29", - написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.

По информации оперштаба, четверо новичков инфекционного госпиталя в Долинске приехали в регион на путину. Двое – из Новосибирска, ещё двое – московским рейсом, трое из них – россияне, один гражданин Кыргызстана. Они прибыли на остров до введения цифровых пропусков, но прошли все необходимые медицинские исследования.

"Среди приезжих с коронавирусом и 10-летний мальчик, который прибыл на остров вместе с мамой с юга страны. Такая практика стала популярной у жителей других областей России – многие едут на Сахалин к родственникам "отсидеться" в спокойной эпидобстановке", - отметил в своем сообщении губернатор.