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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T07:15
https://ria.ru/20200518/1571591900.html
В Новосибирской области доначислили выплаты медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515577_0:178:3011:1872_1036x0_80_0_0_bd3bf85c23361aeb2e7fcbe1eae51858.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области доначислили выплаты медикам

07:15 18.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах
Медицинские работники в защитных костюмах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах
НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Минздрав Новосибирской области в минувшие выходные доначислил стимулирующие выплаты медработникам, работавшим в апреле с пациентами с коронавирусом, они получат их в понедельник, сообщил глава министерства Константин Хальзов на оперативном совещании в областном правительстве.
Губернатор региона Андрей Травников пояснил, что президентом и правительством РФ была поставлена задача за выходные провести перерасчет стимулирующих выплат медикам, которые работали с коронавирусными больными независимо от отработанного в апреле времени.
"В субботу-воскресенье министерство здравоохранения совместно с медицинскими организациями Новосибирской области осуществило доначисления стимулирующих выплат всем категориям медицинским работников, которые определены данным постановлением, и сегодня до 18.00 (14.00 мск) все выплаты будут осуществлены непосредственно медицинским работникам", - сказал Хальзов.
Губернатор уточнил, все ли медработники, о которых говорил президент РФ получат положенные выплаты до вечера понедельника. По словам Хальзова, "все те, кто отработал непосредственно с ковидом вне зависимости от времени". Глава региона поручил вечером доложить ему о завершении выплат, а также обеспечить подготовку аналогичных выплат за май.
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"Также медики, которые в апреле отработали больше времени, даже на полторы ставки, беспокоятся, не будут ли снижены им выплаты, которые они получили в апреле за переработку. Я надеюсь, что таких неразумных решений мы не предпринимаем. Все выплаты нужно сохранить. Даже если не будет какого-то системного решения этого вопроса, на май все выплаты нужно обеспечить. Если для этого нужно привлечь средства областного бюджета... на это мы пойдем. Все медики, которые берут на себя наибольшую нагрузку и работают с переработкой, должны в мае получить точно также, как они получили в апреле", - сказал Травников.
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. В минувшую пятницу Путин напомнил губернаторам, что он называл конкретные суммы выплат "не за время, а за факт работы". Глава государства поручил исправить ситуацию. В понедельник или вторник он планирует вернуться к вопросу дополнительных выплат медикам.
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