В Новосибирской области доначислили выплаты медикам

"Также медики, которые в апреле отработали больше времени, даже на полторы ставки, беспокоятся, не будут ли снижены им выплаты, которые они получили в апреле за переработку. Я надеюсь, что таких неразумных решений мы не предпринимаем. Все выплаты нужно сохранить. Даже если не будет какого-то системного решения этого вопроса, на май все выплаты нужно обеспечить. Если для этого нужно привлечь средства областного бюджета... на это мы пойдем. Все медики, которые берут на себя наибольшую нагрузку и работают с переработкой, должны в мае получить точно также, как они получили в апреле", - сказал Травников.