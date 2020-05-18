В Новосибирской области за сутки выявили 71 случай коронавируса

"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 18 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 71 человека. Количество случаев заболевания коронавирусом в регионе – 1652, из них 105 детей. 638 человек выписаны по выздоровлению, 20 пациентов скончались", - говорится в сообщении.