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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T07:06
https://ria.ru/20200518/1571591856.html
В Новосибирской области за сутки выявили 71 случай коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области за сутки выявили 71 случай коронавируса

07:06 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество случаев увеличилось до 1652, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 18 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 71 человека. Количество случаев заболевания коронавирусом в регионе – 1652, из них 105 детей. 638 человек выписаны по выздоровлению, 20 пациентов скончались", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что в отделениях реанимации находятся 65 человек, на аппаратах ИВЛ – 21 пациент.
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В детскую больницу №3 госпитализировано 69 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1457. Семь человек госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, три человека находятся в Черепановской ЦРБ, двое – в Сузунской, по одному пациенту – в Карасукской и Куйбышевской ЦРБ.
Всего в Новосибирской области провели более 75 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2097 человека, 14379 – сняты с наблюдения.
Глава областного Минздрава Константин Хальзов на оперативном совещании в понедельник сообщил, что коэффициент распространения коронавируса в области на сегодняшний день составляет 1. Свободный коечный фонд – 46%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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