В Германии за сутки выявили 177 случаев коронавируса

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число заражений коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 177, что в три раза меньше, чем было зафиксировано накануне, скончались 14 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Накануне сообщалось о 583 случаях заболевания и 33 погибших за сутки.
Данные института в этот понедельник постоянно обновляются. В районе 05.30 (мск) медики сообщили только о двух новых случаях заражения коронавирусом за сутки и о том, что жертв COVID-19 за день зафиксировано не было. Через некоторое время число заражений достигло 177, уточнил институт.
С начала эпидемии в Германии выявлены 174 697 случаев COVID, 7 935 инфицированных скончались, 154,6 тысячи заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (45 507), Северном Рейне-Вестфалии (36 365) и Баден-Вюртемберге (34 000). В Берлине зафиксировано 6 458 случаев заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.