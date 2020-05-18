Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T07:02
https://ria.ru/20200518/1571591727.html
В Германии за сутки выявили 177 случаев коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

В Германии за сутки выявили 177 случаев коронавируса

07:02 18.05.2020
858
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число заражений коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 177, что в три раза меньше, чем было зафиксировано накануне, скончались 14 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Накануне сообщалось о 583 случаях заболевания и 33 погибших за сутки.
Данные института в этот понедельник постоянно обновляются. В районе 05.30 (мск) медики сообщили только о двух новых случаях заражения коронавирусом за сутки и о том, что жертв COVID-19 за день зафиксировано не было. Через некоторое время число заражений достигло 177, уточнил институт.
С начала эпидемии в Германии выявлены 174 697 случаев COVID, 7 935 инфицированных скончались, 154,6 тысячи заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (45 507), Северном Рейне-Вестфалии (36 365) и Баден-Вюртемберге (34 000). В Берлине зафиксировано 6 458 случаев заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
300100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
Рекомендуем
Афганские военные в городе Газни
Талибы взяли ответственность за взрыв в провинции Газни
Акватория порта в Севастополе
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Вид на Землю с МКС
Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к "нормальному ритму"
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Рост распространения коронавируса в России остановился
Медик
В Германии за сутки зарегистрировали 342 случая заражения коронавирусом
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 583
Руки матери и ребенка
Мамин или папин? Ученые выяснили, на кого из родителей дети похожи больше
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн
"Мы пошутили": кто поставил портрет Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
Ученые нашли мощные антибиотики в личинках синей мясной мухи
Биолог назвала опасность комнатных мух
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей
Полиция Израиля
Посла Китая в Израиле нашли мертвым в своем доме
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42На Филиппинах освободили более 18 тысяч заключенных на фоне коронавируса
09:41СК Белоруссии возбудил дело по факту ДТП с шестью погибшими
09:39На Украине выявили 325 случаев заражения коронавирусом
09:37На Курилах рыбаков посадили на карантин на судне
09:37Росгвардия закупит два рейдовых буксира для войсковой части в Керчи
09:35Во Вьетнаме более месяца нет зараженных коронавирусом внутри страны
09:34Apple заново открыла около ста магазинов по всему миру
09:33В Улан-Удэ нашли живыми пропавших двух детей
09:32В Удмуртии хотят разобраться с бывшим арсеналом, где взрываются снаряды
09:29В Воронежской области число заразившихся коронавирусом достигло 1195
09:28В Екатеринбурге у сотрудников скорой помощи выявили коронавирус
09:28В России провели более 7,1 миллиона тестов на коронавирус
09:27В Ленинградской области возбудили дело после поджога дома XIX века
09:26Из Сербии вылетел еще один самолет с российскими военными
09:26В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
09:25Из подтопленного поселка в Красноярском крае ушла вода
09:25Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА
09:22В Москве еще 1423 пациента вылечились от COVID-19
09:21В Перми попросили расширить круг медиков, получающих надбавки
09:19На Украине призвали переименовать страну в Русь
Лента новостейМолния