Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к "нормальному ритму"

В этом вопросе поможет массовое тестирование населения на антитела к коронавирусу, добавил он.

Москва с 15 мая запустила масштабную бесплатную программу тестирования на наличие антител к возбудителю заболевания COVID-19. Антитела — это белки глобулиновой фракции сыворотки крови, формирующиеся в ответ на попадание в организм различных антигенов (вирусов, бактерий и так далее).

"Считается, что доля населения, невосприимчивого к инфекции, должна достигнуть 60 процентов. Но мы имеем дело с инфекцией, которая, по разным оценкам, заразнее в три и более раза, чем грипп. Поэтому так важно знать, сколько людей уже переболели и получили иммунитет к ней", — отметил Мазус.

По его словам, те, у кого он сформировался, могут начать полноценно работать, а у властей появится возможность постепенно снимать существующие ограничительные меры.

"Но важно не просто строить догадки и прогнозы о ситуации в столице, а иметь жесткое научное обоснование, которое и даст запущенное исследование. Только так город может вернуться к более-менее нормальному ритму с минимальными потерями для здоровья москвичей", — пояснил профессор.

Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран. По данным ВОЗ , заражены около четырех с половиной миллионов человек, из которых почти 306 тысяч умерли. Лидером по числу заражений являются США.

В России выявили 281 752 случая COVID-19, 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели. В Москве к настоящему моменту зафиксированы 142 824 случая коронавируса, общее число жертв инфекции в столице составило 1580 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф