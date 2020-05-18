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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T08:48
https://ria.ru/20200518/1571591633.html
Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к "нормальному ритму"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к "нормальному ритму"

06:56 18.05.2020 (обновлено: 08:48 18.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Условием возвращения Москвы к "нормальному ритму" является понимание того, сколько жителей столицы уже переболели COVID-19, сообщил "Российской газете" главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, профессор, доктор медицинских наук Алексей Мазус.
В этом вопросе поможет массовое тестирование населения на антитела к коронавирусу, добавил он.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Москва с 15 мая запустила масштабную бесплатную программу тестирования на наличие антител к возбудителю заболевания COVID-19. Антитела — это белки глобулиновой фракции сыворотки крови, формирующиеся в ответ на попадание в организм различных антигенов (вирусов, бактерий и так далее).
"Считается, что доля населения, невосприимчивого к инфекции, должна достигнуть 60 процентов. Но мы имеем дело с инфекцией, которая, по разным оценкам, заразнее в три и более раза, чем грипп. Поэтому так важно знать, сколько людей уже переболели и получили иммунитет к ней", — отметил Мазус.
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По его словам, те, у кого он сформировался, могут начать полноценно работать, а у властей появится возможность постепенно снимать существующие ограничительные меры.
"Но важно не просто строить догадки и прогнозы о ситуации в столице, а иметь жесткое научное обоснование, которое и даст запущенное исследование. Только так город может вернуться к более-менее нормальному ритму с минимальными потерями для здоровья москвичей", — пояснил профессор.
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Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран. По данным ВОЗ, заражены около четырех с половиной миллионов человек, из которых почти 306 тысяч умерли. Лидером по числу заражений являются США.
В России выявили 281 752 случая COVID-19, 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели. В Москве к настоящему моменту зафиксированы 142 824 случая коронавируса, общее число жертв инфекции в столице составило 1580 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обсудить 20
Распространение нового коронавирусаАлексей МазусКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗМоскваОбщество
Популярные комментарии
Нормальный ритм вернётся только тогда, когда закончится коронопсихоз. Пока, обороты никто снижать не собирается.
18 мая, 07:35
Я В ТАНКЕ
2800147
все, что мы сегодня делаем, так это пишем нелепые комментарии, а тем временем правительство готовит для нас незавидную участь. большинство населения России, это понимает, но боится... а зря. завтра вы захотите защитить себя и родных вам людей, но будет поздно, ибо вы уже не будете понимать, то, что понимаете сегодня. эх молодежь, молодежь, мне жалко вас.
18 мая, 07:48
Руслан Беставашвили
10112014
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