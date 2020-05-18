В Гондурасе комендантский час продлили до 24 мая

Согласно документу, правом выйти на улицу с 9.00 до 17.00 в определенные дни недели будут пользоваться граждане и резиденты в зависимости от последней цифры номера удостоверения личности. В понедельник разрешено покидать дома с цифрой 1, во вторник - 2, в среду 3 и так далее. На предыдущей неделе правом выхода в том же порядке пользовались люди с цифрами от 6 до 9 и 0. Выход из дома и пользование транспортными средствами в субботу и воскресенье полностью запрещены.