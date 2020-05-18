В Гондурасе комендантский час продлили до 24 мая

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Власти Гондураса продлили действие комендантского часа на территории всей страны до 24 мая, сообщает национальная полиция.
"Для обеспечения более эффективного профилактического контроля за COVID-19 было решено продлить действующий абсолютный комендантский час с 23.00 воскресенья, 17 мая...до 23.00 воскресенья, 24 мая 2020 года", - говорится в заявлении.
Согласно документу, правом выйти на улицу с 9.00 до 17.00 в определенные дни недели будут пользоваться граждане и резиденты в зависимости от последней цифры номера удостоверения личности. В понедельник разрешено покидать дома с цифрой 1, во вторник - 2, в среду 3 и так далее. На предыдущей неделе правом выхода в том же порядке пользовались люди с цифрами от 6 до 9 и 0. Выход из дома и пользование транспортными средствами в субботу и воскресенье полностью запрещены.
По последним данным минздрава Гондураса, число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 2646, скончались 142 человека, вылечились - 319.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.