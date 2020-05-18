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2020-05-18T07:18
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СМИ: семь человек погибли при подрыве автомобиля на востоке Афганистана
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РИА Новости

СМИ: семь человек погибли при подрыве автомобиля на востоке Афганистана

06:51 18.05.2020 (обновлено: 07:18 18.05.2020)
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Семь человек погибли, более сорока пострадали в результате подрыва террористом-смертником заминированной машины близ здания местного подразделения Национального управления безопасности (NDS) в афганской провинции Газни, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.
"Большинство жертв - работники NDS", - приводит канал слова неназванных представителей сферы здравоохранения.
По словам сотрудников службы безопасности, инцидент произошел около 4.30 по местному времени (3.00 мск). В свою очередь, министерство внутренних дел страны подтвердило факт взрыва, указав при этом, что "террористы вновь напали на религиозный центр в Газни".
Глава совета провинции заявил телеканалу 1TV, что все погибшие при взрыве - представители сил безопасности. Скончались минимум шестеро, отметил чиновник.
Ни одна из вооруженных группировок, действующих на территории Афганистана, не взяла на себя ответственность за нападение.
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