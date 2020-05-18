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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T06:20
https://ria.ru/20200518/1571591389.html
Тестирование жителей Уханя на COVID-19 будет бесплатным
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569883397_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d7296f30c138dee7364475d5ae7d7666.jpg
РИА Новости

Тестирование жителей Уханя на COVID-19 будет бесплатным

06:20 18.05.2020
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© AP Photo / Arek RatajУлица в городе Ухань во время карантина
Улица в городе Ухань во время карантина
© AP Photo / Arek Rataj
ПЕКИН, 18 мая – РИА Новости. Массовое тестирование всего населения Уханя на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 будет абсолютно бесплатным для жителей, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения Уханя.
Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй, который стал очагом коронавирусной инфекции, дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19 после того, как в городе были выявлены новые случаи заражения. Массовое тестирование началось 14 мая.
"Расходы на проведение скрининга распределены между правительством города и районом. Жителям города не нужно оплачивать никаких расходов", - говорится в опубликованном сообщении.
Отмечается, что решение о тестировании было принято в связи с тем, что в городе каждый день выявляют бессимптомных носителей, что влияют на нормальную жизнь людей и вызывает страхи в обществе.
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Тестирование будет проводиться по принципу "по возможности тестировать желающих". В круг лиц, которых будут тестировать, входят постоянно проживающие и временно проживающие в городе жители, которые не проходили тестирования ранее. При этом приоритетным будет тестирование жителей районов, где ранее были очаги заражения, районов, где проживают люди пожилого возраста, а также районы с большой плотностью населения. Не рекомендуется проводить тестирование детям младше шести лет. Рекомендуется проводить тест жителям, которые ранее никогда его не делали.
Тестирование будет проводиться в пунктах по сбору образцов анализов, организованных в жилых районах и по предварительной записи, чтобы не допустить массового скопления людей. К маломобильным жители сотрудники района будут приходить на дом.
Власти заранее просят у жителей понимания, так как массовое тестирование всего населения города очень сложная задача, в процессе могут возникнуть ситуации с нехваткой сотрудников, а также длительное ожидание в очередях. Для недопущения перекрестного заражения жителей просят соблюдать дистанцию не менее одного метра.
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После проведения тестирования власти будут связываться только с жителями с положительным результатом.
В Ухане 9 мая впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 бессимптомных носителей, при этом все случаи – локальные, через сутки у пятерых их них проявились клинические признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. После этого уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего.
Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.
Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего от мира. Транспортное сообщение с городом было полностью приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускали автобусы и водный транспорт, не функционировали аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям было запрещено покидать город без особого разрешения.
За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 339 случаев заражения, 3 869 человек скончались.
Постоянное проживающие население Уханя составляет около 11 миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайУханьВ мире
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