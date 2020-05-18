Тестирование жителей Уханя на COVID-19 будет бесплатным

ПЕКИН, 18 мая – РИА Новости. Массовое тестирование всего населения Массовое тестирование всего населения Уханя на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 будет абсолютно бесплатным для жителей, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения Уханя.

Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй , который стал очагом коронавирусной инфекции, дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19 после того, как в городе были выявлены новые случаи заражения. Массовое тестирование началось 14 мая.

"Расходы на проведение скрининга распределены между правительством города и районом. Жителям города не нужно оплачивать никаких расходов", - говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что решение о тестировании было принято в связи с тем, что в городе каждый день выявляют бессимптомных носителей, что влияют на нормальную жизнь людей и вызывает страхи в обществе.

Тестирование будет проводиться по принципу "по возможности тестировать желающих". В круг лиц, которых будут тестировать, входят постоянно проживающие и временно проживающие в городе жители, которые не проходили тестирования ранее. При этом приоритетным будет тестирование жителей районов, где ранее были очаги заражения, районов, где проживают люди пожилого возраста, а также районы с большой плотностью населения. Не рекомендуется проводить тестирование детям младше шести лет. Рекомендуется проводить тест жителям, которые ранее никогда его не делали.

Тестирование будет проводиться в пунктах по сбору образцов анализов, организованных в жилых районах и по предварительной записи, чтобы не допустить массового скопления людей. К маломобильным жители сотрудники района будут приходить на дом.

Власти заранее просят у жителей понимания, так как массовое тестирование всего населения города очень сложная задача, в процессе могут возникнуть ситуации с нехваткой сотрудников, а также длительное ожидание в очередях. Для недопущения перекрестного заражения жителей просят соблюдать дистанцию не менее одного метра.

После проведения тестирования власти будут связываться только с жителями с положительным результатом.

В Ухане 9 мая впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 бессимптомных носителей, при этом все случаи – локальные, через сутки у пятерых их них проявились клинические признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. После этого уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего.

Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.

Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего от мира. Транспортное сообщение с городом было полностью приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускали автобусы и водный транспорт, не функционировали аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям было запрещено покидать город без особого разрешения.

За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 339 случаев заражения, 3 869 человек скончались.

Постоянное проживающие население Уханя составляет около 11 миллионов человек.