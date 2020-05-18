"Авито" отметил рост спроса на велосипеды

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сервис для размещения объявлений "Авито" отмечает рост спроса Сервис для размещения объявлений "Авито" отмечает рост спроса россиян на велосипеды в апреле и мае - еще более высокий, чем обычно с наступлением теплого времени года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Спрос на велосипеды в апреле и первой половине мая 2020 года вырос на 36% по всей России по сравнению с тем же периодом в 2019 году, а в некоторых городах, например, в Красноярске, и вовсе увеличился в 2 раза", - сообщили в сервисе.

Компания указывает, что спрос на велосипеды традиционно растет весной и с началом лета. "Однако в этом году аналитики "Авито" отмечают особенный ажиотаж. "Велосипед" занял второе место в топе поисковых запросов на первой неделе мая", - отметили в пресс-службе. По мнению экспертов сервиса, такая динамика связана с отсутствием привычных для россиян развлечений и потребностью в подвижных занятиях.

"Многие приобретают велосипеды как легкий и нескучный способ поддерживать себя в форме. С учетом прошедших майских праздников, которые россияне проводили в этом году на дачах, а не в поездках, а также в преддверии лета велосипед - отличное решение для семейного отдыха", - считают в "Авито".

Сервис отмечает повышенный интерес пользователей во всех регионах страны. Помимо Красноярска, высокий рост спроса - на 77% и 78% соответственно - наблюдается в Омске и Новосибирске. Интерес жителей Барнаула к велосипедам вырос по сравнению с прошлым годом на 67%, Челябинска - на 69%.