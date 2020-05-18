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2020-05-18T07:55
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"Авито" отметил рост спроса на велосипеды
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РИА Новости

"Авито" отметил рост спроса на велосипеды

06:16 18.05.2020 (обновлено: 07:55 18.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушка на велосипеде
Девушка на велосипеде
© РИА Новости / Максим Блинов
Девушка на велосипеде. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сервис для размещения объявлений "Авито" отмечает рост спроса россиян на велосипеды в апреле и мае - еще более высокий, чем обычно с наступлением теплого времени года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Спрос на велосипеды в апреле и первой половине мая 2020 года вырос на 36% по всей России по сравнению с тем же периодом в 2019 году, а в некоторых городах, например, в Красноярске, и вовсе увеличился в 2 раза", - сообщили в сервисе.
Компания указывает, что спрос на велосипеды традиционно растет весной и с началом лета. "Однако в этом году аналитики "Авито" отмечают особенный ажиотаж. "Велосипед" занял второе место в топе поисковых запросов на первой неделе мая", - отметили в пресс-службе. По мнению экспертов сервиса, такая динамика связана с отсутствием привычных для россиян развлечений и потребностью в подвижных занятиях.
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"Многие приобретают велосипеды как легкий и нескучный способ поддерживать себя в форме. С учетом прошедших майских праздников, которые россияне проводили в этом году на дачах, а не в поездках, а также в преддверии лета велосипед - отличное решение для семейного отдыха", - считают в "Авито".
Сервис отмечает повышенный интерес пользователей во всех регионах страны. Помимо Красноярска, высокий рост спроса - на 77% и 78% соответственно - наблюдается в Омске и Новосибирске. Интерес жителей Барнаула к велосипедам вырос по сравнению с прошлым годом на 67%, Челябинска - на 69%.
"На платформе также увеличилось количество объявлений о продаже велосипедов - их стало больше на 21%. Приобрести товар можно в среднем за 9 750 рублей, что дороже на 12% по сравнению с прошлым годом", - рассказали в компании.
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