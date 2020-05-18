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2020-05-18T06:13
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В Бурятии потушили лесной пожар, возникший из-за замыкания ЛЭП
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РИА Новости

В Бурятии потушили лесной пожар, возникший из-за замыкания ЛЭП

06:13 18.05.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Лесоохрана потушила лесной пожар в Прибайкальском районе Бурятии, возникший из-за замыкания ЛЭП, (РАЛХ).
"За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара в Прибайкальском районе. Предварительная причина возгорания - замыкание линий электропередач. Площадь, пройденная огнем, составила 0,2 га. На тушении задействовано 16 человек из числа лесной охраны, задействовано 3 единицы лесопожарной техники. За несколько часов пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
По данным РАХЛ, в Еравнинском районе под наблюдением программы космического мониторинга "ИСДМ-Рослесхоз" находится одна термоточка в труднодоступной местности. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.
В республике действует особый противопожарный режим.
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