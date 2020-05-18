В Бурятии потушили лесной пожар, возникший из-за замыкания ЛЭП

"За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара в Прибайкальском районе. Предварительная причина возгорания - замыкание линий электропередач. Площадь, пройденная огнем, составила 0,2 га. На тушении задействовано 16 человек из числа лесной охраны, задействовано 3 единицы лесопожарной техники. За несколько часов пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.