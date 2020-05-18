В Бурятии за сутки выявили 25 случаев COVID-19

КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Количество выявленных зараженных коронавирусом в Бурятии возросло за сутки на 25 и достигло 973, сообщается на сайте минздрава республики.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8.00 (3.00 мск) часов 18.05.2020 зарегистрировано 973 (+25) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случая заражения COVID-1911. Успешно завершил лечение и выписался из больниц 361 человек. Умерло 6 человек. Проходит лечение в стационарах 421 больной. На амбулаторном лечении, в пансионате находятся 185 пациентов", - говорится в сообщении.
На утро понедельника в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 421 больной, из них 40 детей. Состояние детей удовлетворительное.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.