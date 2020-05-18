В Приангарье медикам доплатили почти десять миллионов рублей

"Произведена доплата в общей сложности 9 млн 675 тысяч рублей 12 медицинским организациям региона, которые оказывают скорую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доплата сделана из расчета 50 тысяч рублей - врачам, 25 тысяч рублей - фельдшерам и водителям. Кроме этого, за счет средств федерального бюджета уже перечислен аванс за первую половину мая медорганизациям, которые работают с коронавирусными пациентами.