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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T05:28
https://ria.ru/20200518/1571591073.html
В Приангарье медикам доплатили почти десять миллионов рублей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Приангарье медикам доплатили почти десять миллионов рублей

05:28 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи
ИРКУТСК, 18 мая – РИА Новости. Почти 10 миллионов рублей доплатили за апрель медикам "скорой помощи" Приангарья, которые занимаются лечением больных с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области СК и прокуратура по сообщению в СМИ начали проверку правильности начислений стимулирующих выплат медицинским работникам, занятым лечением COVID-19. В частности, врачи Иркутской станции скорой медицинской помощи были не согласны с порядком начисления выплат за апрель.
В воскресенье врио главы региона провел видеосовещание с руководителями медучреждений региона и представителями профильных министерств.
"Произведена доплата в общей сложности 9 млн 675 тысяч рублей 12 медицинским организациям региона, которые оказывают скорую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что доплата сделана из расчета 50 тысяч рублей - врачам, 25 тысяч рублей - фельдшерам и водителям. Кроме этого, за счет средств федерального бюджета уже перечислен аванс за первую половину мая медорганизациям, которые работают с коронавирусными пациентами.
Ранее в Иркутской области 796 медработников получили в общей сложности 20,5 млн рублей за счет средств федерального и регионального бюджетов.
Как отметил на совещании врио главы региона Игорь Кобзев на выплаты также имеют право иные специалисты, которые по долгу службы находились в так называемой "красной зоне" и подверглись риску заражения коронавирусом. Речь, в частности, идет о технических специалистах и обслуживающем персонале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иркутская областьОбщество
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