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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T05:04
https://ria.ru/20200518/1571590995.html
В Китае за сутки выявили семь случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305368_0:0:3171:1785_1036x0_80_0_0_a88cfc565da8a928831956fc915e009c.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили семь случаев COVID-19

05:04 18.05.2020
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 18 мая - РИА Новости. Семь новых случаев заражения коронавирусом и 18 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 11 пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из семи новых случаев – 3 локальные, (два в провинции Цзилинь, один в Шанхае), и четыре ввозных – все в автономном районе Внутренняя Монголия.
В общей сложности за время эпидемии в Китае были зарегистрированы 1704 ввозных случая COVID-19, 1659 человек уже выздоровели, в больницах остаются 45 пациентов.
Все на территории материкового Китая было выявлено 82 954 случая заражения коронавирусной инфекций, из них 78 227 человек выздоровели, 4633 умерли.
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С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлено 18 таких случаев, из них 16– локальные, два - ввозные. За сутки из карантина были выпущены 85 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 448 бессимптомных носителей.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1055 случаев заражения (четыре человека скончались, 1024 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (44 человека уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 395 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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