В Китае за сутки выявили семь случаев COVID-19

В общей сложности за время эпидемии в Китае были зарегистрированы 1704 ввозных случая COVID-19, 1659 человек уже выздоровели, в больницах остаются 45 пациентов.

Все на территории материкового Китая было выявлено 82 954 случая заражения коронавирусной инфекций, из них 78 227 человек выздоровели, 4633 умерли.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлено 18 таких случаев, из них 16– локальные, два - ввозные. За сутки из карантина были выпущены 85 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 448 бессимптомных носителей.