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2020-05-18T09:29
https://ria.ru/20200518/1571590945.html
Вильфанд призвал не ждать потепления в Центральной России до конца недели
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РИА Новости

Вильфанд призвал не ждать потепления в Центральной России до конца недели

05:03 18.05.2020 (обновлено: 09:29 18.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дневные температуры на европейской части России до конца недели будут на три-четыре градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Надежд на потепление мало. Дело в том, что устойчивая зональная циркуляция с северной составляющей. На европейскую территорию будет все время поступать воздух с северо-западных регионов. В районе Северного, Гренландского морей формирует воздух, и нет никаких признаков, что ситуация резко изменится в течение следующей недели, до 24-го числа", — пояснил синоптик.

Он отметил, что основной температурный фон будет следующим: ночью около пяти градусов, днем до десяти-пятнадцати.
В то же время в Сибири, по словам Вильфанда, температура из-за обширного антициклона будет выше нормы на 16 градусов.
"На Таймыре максимальные температуры около нуля должны быть. А сейчас там температура будет выше, чем в Москве, на два-четыре градуса. Должна быть ниже на 15 градусов, а будет выше. Я думаю, что температурный фон будет близким к рекордному", — отметил Вильфанд.
При этом он подчеркнул, что теплая погода в Сибири продержится как минимум в течение рабочей недели.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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