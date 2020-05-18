Вильфанд призвал не ждать потепления в Центральной России до конца недели

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дневные температуры на европейской части России до конца недели будут на три-четыре градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Роман Вильфанд. Дневные температуры на европейской частидо конца недели будут на три-четыре градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра

"Надежд на потепление мало. Дело в том, что устойчивая зональная циркуляция с северной составляющей. На европейскую территорию будет все время поступать воздух с северо-западных регионов. В районе Северного, Гренландского морей формирует воздух, и нет никаких признаков, что ситуация резко изменится в течение следующей недели, до 24-го числа", — пояснил синоптик.

Он отметил, что основной температурный фон будет следующим: ночью около пяти градусов, днем до десяти-пятнадцати.

В то же время в Сибири, по словам Вильфанда, температура из-за обширного антициклона будет выше нормы на 16 градусов.

"На Таймыре максимальные температуры около нуля должны быть. А сейчас там температура будет выше, чем в Москве, на два-четыре градуса. Должна быть ниже на 15 градусов, а будет выше. Я думаю, что температурный фон будет близким к рекордному", — отметил Вильфанд.