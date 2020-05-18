СМИ выяснили, чем занимался уволенный инспектор Госдепа

Канал отмечает, что инспектор хотел разузнать, действительно ли Помпео заставлял помощника по персоналу выгуливать собаку, забирать вещи из химчистки и резервировать столики на ужин для госсекретаря и его жены. Источники канала стремятся понять, вел ли генинспектор другие расследования в отношении Помпео.