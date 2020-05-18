В Приморье за сутки выявили 71 случай COVID-19

"С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1339 человек с диагнозом COVID-19… Как сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за сутки коронавирусом в Приморье заболел еще 71 человек", - говорится в сообщении.