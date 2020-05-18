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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T04:58
https://ria.ru/20200518/1571590841.html
В Приморье за сутки выявили 71 случай COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

В Приморье за сутки выявили 71 случай COVID-19

04:58 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Свыше 70 новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Приморье, общее число заболевших достигло 1339, сообщает правительство региона.
"С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1339 человек с диагнозом COVID-19… Как сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за сутки коронавирусом в Приморье заболел еще 71 человек", - говорится в сообщении.
По ее словам, коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,3 при нормативе до единицы.
"По этому показателю Приморский край занимает 58 место из 85 регионов России. Больше всего заболевших дает Находка – 25%", – сказала Детковская, чьи слова приводятся в сообщении.
За воскресенье в регионе составлено почти 200 протоколов о нарушении режима повышенной готовности. В суды направлен 41 материал, в Роспотребнадзор – 54.
В Приморье с 31 марта введен режим самоизоляции, он продлен до 31 мая. В Находкинском городском округе и в Хасанском районе введен пропускной режим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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