В Приморье за сутки выявили 71 случай COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Свыше 70 новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Приморье, общее число заболевших достигло 1339, сообщает правительство региона.
"С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1339 человек с диагнозом COVID-19… Как сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за сутки коронавирусом в Приморье заболел еще 71 человек", - говорится в сообщении.
По ее словам, коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,3 при нормативе до единицы.
"По этому показателю Приморский край занимает 58 место из 85 регионов России. Больше всего заболевших дает Находка – 25%", – сказала Детковская, чьи слова приводятся в сообщении.
За воскресенье в регионе составлено почти 200 протоколов о нарушении режима повышенной готовности. В суды направлен 41 материал, в Роспотребнадзор – 54.
В Приморье с 31 марта введен режим самоизоляции, он продлен до 31 мая. В Находкинском городском округе и в Хасанском районе введен пропускной режим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.