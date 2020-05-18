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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T04:54
https://ria.ru/20200518/1571590814.html
Более 80% призывников ВВО останутся служить в своих регионах
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565044216_0:157:3072:1885_1036x0_80_0_0_d9209f2c64d2e4c7cb5c9d085d6aaefd.jpg
РИА Новости

Более 80% призывников ВВО останутся служить в своих регионах

04:54 18.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПризывники
Призывники
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Призывники
ХАБАРОВСК, 18 мая – РИА Новости. Количество призывников Восточного военного округа, которые останутся служить в домашних регионах, увеличено с 30% до 80% из-за угрозы распространения COVID-19, сообщает пресс-служба округа.
"В целях минимизации нахождения команд призывников на вокзалах, аэропортах, станциях и пересадочных пунктах командованием Восточного военного округа принято решение более 80% призывников оставить проходить службу по призыву в домашнем регионе. Ранее этот показатель составлял менее 30%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ВВО приняты беспрецедентные меры по профилактике заболеваемости вирусными инфекциями. В полном объеме заготовлены средства индивидуальной защиты для каждого призывника. Все они пройдут экспресс-тестирование на COVID и двухнедельный карантин по прибытию в воинскую часть. Комиссариаты, автотранспорт и воинские части проходят дезинфекцию.
Сообщается, что весной 2020 года в ВВО планируют отправить в войска более 9 тысяч новобранцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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